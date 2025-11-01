Για ακόμα μια φορά, από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, σημειώνονται βανδαλισμοί σε συγκεκριμένο σχολείο της Λάρνακας, με την Πρόεδρο της Σχολικής Εφορίας Λάρνακας, Γιάννα Νικολάου, να αναφέρει σε ανάρτηση της ότι «έτσι εκδηλώνεται η μαγκιά….»

Σύμφωνα με την ίδια, οι παραβάτες πήδηξαν τα κάγκελα «στο φως της μέρας». Όπως αναφέρει, η Αστυνομία είναι ενήμερη για το περιστατικό, ωστόσο οι παραβάτες συνεχίζουν ανενόχλητοι.

Μάλιστα, στο σχολείο έχουν τοποθετηθεί και φύλακες. Όπως αναφέρει η κ. Νικολάου, αναμένεται να αυξηθεί το ωράριο τους, ενώ σε λίγες μέρες θα τοποθετηθούν και κάμερες.

Δείτε την ανάρτηση της και τις εικόνες από το σχολείο:

Έτσι εκδηλώνεται η μαγκιά….

Δε ξέρω για ποια φορά από την αρχή της σχολικής χρονιάς γράφουν στους τοίχους του συγκεκριμένου σχολείου και σπάζουν διάφορα. Και κάθε φορά η Σχολική Εφορεία να τρέχει να τα σβήνει και να διορθώνει τις ζημιές.. Στο φως της μέρας να μπαίνουν στα σχολεία, εννοείται να πηδούν πάνω από τα καγκέλια (πολλές φορές το ύψος μπορεί να φτάνει και τα 3-4 μέτρα) με κίνδυνο της ζωής τους.

Μέχρι που θα φτάσει αυτή η κατάσταση?

Η Αστυνομία είναι και πάλι στο σχολείο για τις απαραίτητες διαδικασίες.

Μεγάλη ντροπή να γράφουν υβριστικά μηνύματα για τους εκπαιδευτικούς.

Αλλοιώθηκαν οι φωτογραφίες για ευνόητους λόγους.

Στο συγκεκριμένο σχολείο έχουμε τοποθετήσει φύλακες και όπως φαίνεται θα αυξήσουμε τις ώρες και σε πολύ λίγες μέρες τοποθετούνται και κάμερες.