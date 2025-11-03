Η αξιοποίηση του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου SAFE αποτελεί συλλογική προσπάθεια της Κυβέρνησης για την περαιτέρω αναβάθμιση και ενίσχυση της ετοιμότητας της Εθνικής Φρουράς, δήλωσε τη Δευτέρα ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι στόχος του Υπουργείου Άμυνας είναι η πλήρης εκμετάλλευση του διαθέσιμου ύψους δανειοδότησης προκειμένου να καλυφθούν οι προτεραιότητες του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς σε βάθος πενταετίας, δηλαδή έως το τέλος του 2030.

Σε χαιρετισμό του σε συζήτηση για την ευρωάμυνα και τον ρόλο της Κύπρου, που διοργάνωσε ο Ευρωβουλευτής, Κώστας Μαυρίδης, μέλος της Επιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Σπίτι της Ευρώπης στη Λευκωσία, ο Υπουργός δήλωσε ότι πέραν των πόρων και των έργων που θα προέλθουν από το SAFE, το ΥΠΑΜ έχει ήδη καταρτίσει το πολυετές εξοπλιστικό σχέδιο, το οποίο παραμένει ευέλικτο, ώστε είναι επιτρέπει την ενσωμάτωση νέων εξελίξεων και τεχνολογιών, σε έναν τομέα που χαρακτηρίζεται από ταχεία δυναμική ανάπτυξη.

«Η κατάσταση στην Κύπρο με τις κατοχικές δυνάμεις να διατηρούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και την Τουρκία να έχει εδραιωθεί στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας δεν αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού», επεσήμανε.

Παράλληλα, συνέχισε, οι αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον, και ειδικότερα στην περιοχή ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εμφανείς, συνεπώς οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Αναφορικά με τη συζήτηση που αναπτύχθηκε για την ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, ο ΥΠΑΜ επανέλαβε ότι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν μπορεί να ενταχθεί ένα κράτος το οποίο έχει δεδηλωμένη επεκτατική πολιτική. Όπως έχει σημειώσει και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, είπε, για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στο πρόγραμμα πρέπει να πληρούνται κάποιοι όροι και κάποιες προϋποθέσεις. Η συμμετοχή μιας τρίτης χώρας πρέπει να περιοριστεί εάν αντιβαίνει στα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης και των κρατών-μελών της.

Επεσήμανε πως η Κύπρος είναι ένα σύγχρονο κράτος, με δεδηλωμένες ειρηνικές προθέσεις προς κάθε πλευρά και ευρισκόμενο υπό παρατεταμένη κατοχή, προσθέτοντας πως “έχουμε αναφαίρετο δικαίωμα, σεβόμενοι καταρχάς τον ίδιο μας τον εαυτό, να αναβαθμίζουμε την αμυντική θωράκιση της πατρίδας μας, να βελτιώνουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες και να εκσυγχρονίζουμε τον γεωστρατηγικό μας ρόλο στην περιοχή».

Ο κ. Πάλμας αναφέρθηκε ακόμη στην προετοιμασία του επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο της συμμετοχής της Κύπρου στο χρηματοδοτικό εργαλείο «SAFE» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, επεσήμανε ότι ο κ. Μαυρίδης, ως μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωκοινοβουλίου φέρει το πλεονέκτημα της άμεσης γνώσης και είναι σε θέση να γνωρίζει άριστα τις προσπάθειες της ΕΕ στον τομέα της άμυνας.

Στην παρούσα φάση, ανέφερε, η άμυνα κατέχει πλέον εξέχοντα ρόλο στις δράσεις που αναλαμβάνονται από την ΕΕ. Επεσήμανε δε ότι το 2014 σημειώθηκε το χαμηλότερο επίπεδο αμυντικών δαπανών από τα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ για τα ίδια τα θεσμικά όργανα της ΕΕ το ζήτημα της άμυνας βρισκόταν εκτός του θεματολογίου και της γενικότερης ατζέντας των υπό επεξεργασία πρωτοβουλιών.

Ενδεικτικά ανέφερε ότι το 2014 οι συνολικές αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασαν μόλις στα 189 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ 10 χρόνια μετά, το 2024 οι αντίστοιχες δαπάνες αυξήθηκαν κατακόρυφα, φτάνοντας τα 343 δισεκατομμύρια.

Γι’ αυτόν τον λόγο, είπε, έχουμε μπροστά μας σήμερα χρηματοδοτικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην άμυνα και στοχεύουν τόσο στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων των κρατών μελών, όσο και στην ενδυνάμωση της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Το Υπουργείο Άμυνας συνεχίζει να παρακολουθεί στενά όλες τις σχετικές με την άμυνα εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη, η Κύπρος κατατάσσεται ανάμεσα στις πρώτες χώρες σε συμμετοχή σε προγράμματα που αφορούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση αμυντικών δυνατοτήτων», ανέφερε.

Ακόμη τόνισε «την επιτυχή συμμετοχή του εγχώριου οικοσυστήματος αμυντικής βιομηχανίας σε προγράμματα και κοινοπραξίες ανάπτυξης δυνατοτήτων. Είναι δε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η εμπλοκή κυπριακών εταιρειών στον τομέα της άμυνας και κατ’ επέκταση η συμμετοχή τους σε προγράμματα συνεχώς αυξάνεται», ανέφερε.

Ο ΥΠΑΜ είπε ότι υπάρχει στενή συνεργασία του Υπουργείου με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, σημειώνοντας τη δημιουργία του Κυπριακού Συμβουλίου Αμυντικής Βιομηχανίας, η αρμοδιότητα του οποίου ως συμβουλευτικού οργάνου του Προέδρου της Δημοκρατίας, υποδηλώνει τη σημασία που αποδίδεται στον συγκεκριμένο τομέα και παράλληλα ενισχύει την κοινή κατεύθυνση και τη συλλογική προοπτική, όπως ανέφερε.

«Τόσο το Κυπριακό Συμβούλιο Αμυντικής Βιομηχανίας όσο και το εγχώριο αμυντικό οικοσύστημα παραμένουν διαρκώς ενήμερα επί των εξελίξεων και των σχετικών θεμάτων, γεγονός που συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση της συνεργασίας και στην ευθυγράμμιση των προσπαθειών προς ένα ενιαίο, σταθερό και αποτελεσματικό πλαίσιο δράσης», επεσήμανε.

Ο κ. Πάλμας δήλωσε ότι το εργαλείο SAFE έρχεται σε μια χρονική στιγμή, κατά την οποία οι ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κάλυψη των διαπιστωμένων ελλείψεων είναι σημαντικές, ενώ η κινητοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων και κοινών προμηθειών καθίσταται κατεπείγουσα.

«Τα 150 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα επενδυθούν από τα κράτη μέλη σε κοινές προμήθειες εξοπλιστικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας προβλέπεται ότι θα αποτελέσουν το έναυσμα για μια νέα πολλά υποσχόμενη εποχή στην ευρωπαϊκή άμυνα, με τελικό στόχο την αυτονομία, την τεχνολογική κυριαρχία και την ανθεκτικότητα», ανέφερε.

Σε χαιρετισμό ο Ευρωβουλευτής, Κώστας Μαυρίδης, ανέφερε ότι η ευρωάμυνα είναι το μεγαλύτερο εγχείρημα εμβάθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης των τελευταίων δεκαετιών. Σε αυτό το πλαίσιο μετεξέλιξης της ΕΕ δημιουργούνται διάφορες προκλήσεις, ευκαιρίες, υπάρχουν και αδυναμίες και κίνδυνοι, πρόσθεσε, λέγοντας ότι και οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο “δεδομένου ότι ως ΚΔ αντιμετωπίζουμε κάτι περισσότερο από απειλή, αφού τμήμα της επικράτειας της ΚΔ συνεχίζει να βρίσκεται υπό παράνομη κατοχή και μάλιστα με τον κατοχικό στρατό σε επιθετική διάταξη».

Η πολιτική διάσταση και ιδιαίτερα θέματα που αφορούν τον πολιτικό προσανατολισμό της ευρωάμυνας δεν είναι το θέμα της σημερινής συνάντησης, επεσήμανε ο κ. Μαυρίδης, αλλά η αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει η συμμετοχή στα εξοπλιστικά προγράμματα και ευρύτερα στον αμυντικό τομέα, κυρίως βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού SAFE και σε σχέση με τους άξονες προτεραιοτήτων του ΥΠΑΜ της Κύπρου.

Ως ο μόνος Κύπριος Ευρωβουλευτής στην Επιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας του ΕΚ, είπε ο κ. Μαυρίδης, αισθάνεται πιο βαρύ το χρέος να συμβάλει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων. Ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών επίσης, πρόσθεσε, μπορεί να τεκμηριώσει ότι τα οφέλη δεν είναι μόνο για την άμυνα αλλά αφορούν και την οικονομία, θέσεις εργασίας και ίσως την αξιοποίηση Κυπρίων που βρίσκονται σε καίριες θέσεις στο εξωτερικό.

«Και η πιο μακρά πορεία ξεκινά με τα πρώτα βήματα», είπε, λέγοντας ότι ενδεχομένως να είμαστε στα πρώτα βήματα αυτής της πορείας.

Ακολούθησε συζήτηση κεκλεισμένων των θυρών στην παρουσία και του Υπουργού Άμυνας με εκπροσώπους εταιρειών της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, καθώς και κέντρων αριστείας, και με εμπειρογνώμονες, κάποιοι εκ των οποίων ήρθαν από το εξωτερικό.

ΚΥΠΕ