Σε διάστημα ενός μόνο μήνα, από την ημέρα δηλαδή που το πρόγραμμα αποστολής ασθενών στο εξωτερικό μεταφέρθηκε από το υπουργείο Υγείας στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, ο ΟΑΥ έλαβε συνολικά 146 αιτήματα εκ των οποίων τα 5 ανήκαν στην κατηγορία των απειλητικών για τη ζωή.

Από τα 146 αιτήματα, μέχρι χθες είχαν αξιολογηθεί τα 133, με το 42%, ωστόσο, να απορρίπτεται από τον Οργανισμό, με βασική αιτία απόρριψης την ελλιπή συμπλήρωση των απαραίτητων αιτήσεων από τους γιατρούς που τα είχαν υποβάλει.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφόρηση του «Φ» από τον ΟΑΥ, από τις αιτήσεις αυτές απουσίαζαν στοιχεία που αφορούσαν κυρίως ιατρικές εκθέσεις, οι οποίες δεν είχαν υποβληθεί.

Δεύτερη αιτία απόρριψης ήταν η υποβολή διπλών αιτήσεων για τον ίδιο ασθενή και τρίτη, πρώτη επί της ουσίας αιτία, το γεγονός ότι οι επεμβάσεις για τις οποίες ζητήθηκε η αποστολή του ασθενούς στο εξωτερικό διενεργούνται στην Κύπρο εντός Γενικού Συστήματος Υγείας.

Σύμφωνα με τον ΟΑΥ, όλα τα αιτήματα που απορρίφθηκαν αφορούσαν «κανονικά» περιστατικά, δεν ήταν δηλαδή ούτε επείγοντα, αλλά ούτε και απειλητικά για τη ζωή των ασθενών.

Στις περιπτώσεις δε κατά τις οποίες οι γιατροί επανήλθαν και υπέβαλαν εκ νέου το αίτημα τους συμπληρώνοντας ορθά τη σχετική αίτηση, η παραπομπή των ασθενών εγκρίθηκε και τροχοδρομήθηκε η μετάβαση τους σε ιατρικά κέντρα του εξωτερικού.

Παράλληλα, κάποια αιτήματα τα οποία απορρίφθηκαν εξαιτίας της μη απόδειξης της ανάγκης παραπομπής των ασθενών στο εξωτερικό, έχουν υποβληθεί ενστάσεις, οι οποίες και εξετάζονται από τον Οργανισμό.

Οι κύριοι λόγοι παραπομπής στο εξωτερικό για εξειδικευμένες υπηρεσίες αφορούσαν αλλογενείς μεταμοσχεύσεις/μετα-μεταμοσχευτική παρακολούθηση ασθενών, μεταμοσχεύσεις ήπατος, παιδο-ογκολογικά περιστατικά και ορθοπεδικά περιστατικά.

Σε ό,τι αφορά τα πέντε περιστατικά, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως απειλητικά για τη ζωή, η επικοινωνία των γιατρών με τον ΟΑΥ έγινε μέσω του μηχανισμού 24ωρης εξυπηρέτησης και οι ασθενείς αναχώρησαν εντός 48 ωρών για τον προορισμό τους. Για κάποια από τα περιστατικά αυτά, χρειάστηκε αεροκομιδή των ασθενών.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ακόμα και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα αιτήματα απορρίπτονται για λόγους ουσίας, είτε κατά την προκαταρκτική αίτηση, είτε μετά από ένσταση, οι ασθενείς μπορούν να αξιοποιήσουν το δικαίωμα τους στη διασυνοριακή περίθαλψη εντός της Ε.Ε.

Με απλά λόγια, οι ασθενείς μπορούν να μεταβούν σε ιατρικό κέντρο σε άλλο κράτος της Ε.Ε., να λάβουν την υπηρεσία που χρειάζονται, να καταβάλουν το κόστος και να υποβάλουν στη συνέχεια αίτημα στο υπουργείο Υγείας για να αποζημιωθούν από τον ΟΑΥ. Στις περιπτώσεις αυτές ο ΟΑΥ καταβάλλει ποσό αντίστοιχο με αυτό που θα δαπανούσε εάν ο ασθενής λάμβανε την υπηρεσία που χρειαζόταν στην Κύπρο, εντός ΓεΣΥ.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΑΥ ενέταξε την υπηρεσία αποστολής στο εξωτερικό στο ΓεΣΥ στις 2 Οκτωβρίου και τα στοιχεία αυτά δόθηκαν στη δημοσιότητα με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός μήνα.