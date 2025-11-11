Δάνειο €27.000 το οποίο είχε συναφθεί το 1970 εκτοξεύθηκε στο €1 εκατ. όπως ανέφερε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων ο πρόεδρος των Δικηγόρων κ. Μιχάλης Βορκάς, ο οποίος μιλούσε στο πλαίσιο συζήτησης για τις εκποιήσεις οικιστικών μονάδων σε κυβερνητικούς προσφυγικούς οικισμούς.

Με βάση τα στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής, τα ενυπόθηκα δάνεια σε προσφυγικούς συνοικισμούς ανέρχονται συνολικά στα 1.320.

Με βάση τα ίδια στοιχεία, τα οποία κατέθεσε η ΚΕΔΙΠΕΣ, από τις 1.320 περιπτώσεις οι 554 αφορούν ενυπόθηκα δάνεια και οι 776 ενυπόθηκα ακίνητα με μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Όπως ελέχθη ενώπιον της Επιτροπής, άλλα 599 ακίνητα βρίσκονται σε διάφορες εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται προβληματικά δάνεια τα οποία πήραν το δρόμο για εκποίηση των επηρεαζομένων ακινήτων.

Με δεδομένο ότι οι οικιστικές μονάδες σε προσφυγικούς συνοικισμούς ανέρχονται σε 14.000, σημαίνει πως μία στις εφτά οικιστικές μονάδες σε προσφυγικούς συνοικισμούς, δυνητικά κινδυνεύουν να εκποιηθούν, αν δεν βρεθεί λύση.

Μιλώντας εκ μέρους της Πολεοδομίας η κ. Κατερίνα Αντωνίου ανέφερε ότι για τις πλείστες από τις 14.000 μονάδες στους κυβερνητικούς προσφυγικούς συνοικισμούς εκδόθηκαν τίτλοι ιδιοκτησίας, οπόταν το Τμήμα δεν μπορεί να παρέμβει με οποιοδήποτε τρόπο.

Επί του συγκεκριμένου σημείου, ο πρόεδρος των δικηγόρων παρατήρησε πως το κράτος παραχώρησε τίτλους ιδιοκτησίας και τώρα κάποια από αυτά κινδυνεύουν να εκποιηθούν. Υπέδειξε επίσης, πως την ίδια ώρα που ιδιοκτήτες ασφυκτιούν, στα κατεχόμενα δραστηριοποιείται η λεγόμενη Επιτροπή η οποία προωθεί την πώληση περιουσιών προσφύγων.

Προσκεκλημένοι στην Επιτροπή ανέφεραν ότι υπάρχουν παραδείγματα προσφύγων οι οποίοι πουλούν παραθαλάσσια ακίνητά τους στις κατεχόμενες περιοχές με σκοπό να αποτρέψουν την εκποίηση ακινήτων τους στις ελεύθερες περιοχές.

Εταιρείες διαχείρισης ακινήτων διαβεβαίωσαν πως κάθε περίπτωση τυγχάνει χειρισμού με βάση τα δικά της δεδομένα.

Τα μέλη της Επιτροπής κάλεσαν όλους τους εμπλεκόμενους να επιδείξουν ευαισθησία ζητώντας παράλληλα να δοθεί χρόνος διαβουλεύσεων πριν προχωρήσουν οι εκποιήσεις.