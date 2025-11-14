Αποκαλύψεις για τον ρόλο του κάθε κατηγορουμένου στη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους παρουσιάστηκαν σήμερα, κατά τη διαδικασία εξέτασης του αιτήματος προφυλάκισης των τεσσάρων κατηγορουμένων, από την Κατηγορούσα Αρχή ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού. Η υπόθεση καταχωρήθηκε χθες και παραπέμφθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο ενώπιον του Κακουργιοδικείου, με την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας να ορίζεται για τις 29 Ιανουαρίου 2026.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού ζήτησαν η υπόθεση να παραπεμφθεί στο Κακουργιοδικείο για τους τέσσερις κατηγορουμένους, ενώ αναμένεται ότι με την άφιξη των δύο 28χρονων Γεωργιανών θα προστεθούν και αυτοί στο κατηγορητήριο. Οι ανακριτές παρέδωσαν στους συνηγόρους υπεράσπισης το μαρτυρικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει δεκάδες καταθέσεις, συγκεντρωμένες σε έναν ογκώδη φάκελο. Σημειώνεται ότι η υπόθεση περιλαμβάνει 104 μάρτυρες κατηγορίας, στις οποίες συγκαταλέγονται και πρόσωπα που είχαν αρχικά συλληφθεί ως ύποπτα αλλά στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα.

Ένσταση για την κράτηση του 51χρονου

Κατά την σημερινή διαδικασία ο δικηγόρος του 51χρονου, Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, ανέφερε ότι θα φέρει ένσταση στο αίτημα κράτησης του πελάτη του, ενώ οι υπόλοιποι δικηγόροι ανέφεραν ενώπιον του Δικαστηρίου ότι θα εγείρουν το ζήτημα της κράτησης σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Γιάννος Αργυρού, ανέφερε ότι οι λόγοι της κράτησης στηρίζονται στον κίνδυνο φυγοδικίας, στη διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων και στον επηρεασμό μαρτύρων. Τόνισε ότι ο λόγος της φυγοδικίας, αφορά όλους τους κατηγορουμένους.

Σημείωσε ακόμη ότι οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τη σοβαρότερη κατηγορία του Ποινικού Κώδικα. Τόνισε μάλιστα ότι οι δύο κατηγορούμενοι, ο 51χρονος και ο 31χρονος, είναι αλλοδαπά πρόσωπα και δεν έχουν ισχυρούς δεσμούς με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής παρέπεμψε σε διάφορες αποφάσεις των Κυπριακών Δικαστηρίων, τονίζοντας ότι, με βάση το εκ πρώτης όψεως μαρτυρικό υλικό, υπάρχει πιθανότητα καταδίκης.

Ακολούθως προχώρησε σε αναφορές εντός του μαρτυρικού υλικού. Όπως είπε, σε κατάθεση του γιου του θύματος αναφέρεται ότι ο οδηγός φορούσε στρογγυλό καπέλο και μαύρα γυαλιά. Το καπέλο, όπως ανάφερε ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, ταυτίστηκε με το γενετικό υλικό (DNA) του 4ου κατηγορουμένου, 31χρονου Γεωργιανού.

Παρέπεμψε επίσης σε μαρτυρία προσώπου που αντιλήφθηκε τους επιβαίνοντες της μοτοσικλέτας και είδε το καπέλο να φεύγει από το κεφάλι του οδηγού της μοτοσικλέτας και να πέφτει στο έδαφος.

Άλλος μάρτυρας, σε κατάθεσή του, είπε ότι ο οδηγός της μοτοσικλέτας, κατά τη διαφυγή, φέρεται να φορούσε καρναβαλίστικη μάσκα η οποία κάλυπτε ολόκληρο το πρόσωπό του και απεικόνιζε ηλικιωμένο άνδρα. Ο μάρτυρας ανέφερε επίσης ότι ο συνεπιβάτης της μοτοσικλέτας είχε μέσα από την μπλούζα του κάτι μακρόστενο, το οποίο, όπως είπε, φαινόταν να τον εμποδίζει στις κινήσεις του, πιθανόν να ήταν το κοντάκι του όπλου.

Τον είδα με καπέλο Ζορό και μάσκα

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού έχουν στα χέρια τους σημαντική μαρτυρία σε σχέση με τους εκτελεστές, αφού πρόσωπο που βρισκόταν πίσω από το άσπρο βαν τούς αντιλήφθηκε στο σημείο του εμπρησμού. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι λίγο πριν από τη γέφυρα αντιλήφθηκε πως το παράθυρο της δεξιάς πόρτας του βαν ήταν σπασμένο, ενώ στο σημείο υπήρχε ακόμη ένα αυτοκίνητο και ο μάρτυρας δεν μπορούσε να περάσει.

Νόμιζε, όπως είπε, ότι το βαν είχε «βουλιάξει» στις λάσπες. Ανέφερε ακόμη ότι είδε έναν άνθρωπο με γρήγορες κινήσεις να επιστρέφει στη δεξιά πλευρά του βαν και αμέσως μετά άκουσε έναν θόρυβο, προτού το όχημα τυλιχθεί στις φλόγες.

Όπως είπε, το πρόσωπο αυτό έτρεξε κάτω από τη γέφυρα, όπου τον περίμενε μια μοτοσικλέτα, και κάθισε στη θέση του οδηγού. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο δεύτερος άνδρας φορούσε καπέλο τύπου «Ζορό» και γυαλιά. Σημείωσε ακόμη ότι άνθρωποι του Δήμου τού μίλησαν πριν από τον εμπρησμό.

Σε άλλο σημείο, ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ανέφερε, επικαλούμενος την έκθεση του Κρατικού Χημείου, ότι στο καπελάκι ανιχνεύτηκαν σωματίδια τα οποία υποδεικνύουν πως το αντικείμενο έχει χρησιμοποιηθεί από πρόσωπο που είτε έκανε χρήση όπλου είτε βρισκόταν πολύ κοντά σε σημείο από το οποίο εκπυρσοκροτήθηκε όπλο.

Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη…