Τη σταδιακή μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία δεκαετία, αποτυπώνουν τα στοιχεία που δημοσιοποίησε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρά το ότι το 2024 χάθηκαν στην άσφαλτο περίπου 19.800 ζωές, ο αριθμός αυτός είναι μειωμένος κατά 3%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι αριθμοί καταγράφουν πτωτική τάση από το 2015, όταν οι θάνατοι στους δρόμους της ΕΕ έφτασαν τους 24.358. Σημείο καμπής αποτέλεσε το 2020, όταν οι θάνατοι μειώθηκαν απότομα σε 18.830, εξέλιξη που αποδόθηκε κυρίως στους περιορισμούς στην κινητικότητα και τις επιβατικές μεταφορές λόγω της πανδημίας Cοvid-19.

Πάντως, η Κύπρος οδεύει φέτος προς θλιβερό ρεκόρ, αφού μέχρι και τις 14/11/2025 είχαμε 40 νεκρούς σε σύγκριση με 41 πέρσι σε 36 δυστυχήματα. Σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του philenews, το 2023 ήταν η χρονιά με τους λιγότερους νεκρούς που καταγράφηκαν αφ’ ότου τηρούνται στοιχεία, με 32 θανατηφόρα με 34 νεκρούς. Το 2022 είχαμε 37 θανατηφόρα με 35 νεκρούς, το 2021, 44 θανατηφόρα με 45 νεκρούς και το 2020, 48 θανατηφόρα με 48 νεκρούς.

Θάνατοι από τροχαία ατυχήματα ανά χώρα, φύλο και ηλικία

Τα υψηλότερα επίπεδα οδικής ασφάλειας παρουσιάζει η Σουηδία, με 20 θανάτους ανά ένα εκατομμύριο κατοίκους, και η Δανία με 24 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους. Αντιθέτως, τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας το 2024 καταγράφηκαν στη Ρουμανία με 77 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους και τη Βουλγαρία με 74 θανάτους. Ο μέσος όρος της ΕΕ ήταν 44 θάνατοι από τροχαία ατυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι άνδρες αντιπροσώπευαν το 77% των θανάτων από τροχαία ατυχήματα το 2023, που αντιστοιχεί σε τρεις στους τέσσερις θανάτους. Την ίδια ώρα ιδιαίτερα εκτεθειμένες εμφανίζονται οι μεγαλύτερες ηλικίες. Τα άτομα άνω των 65 ετών αντιπροσώπευαν το 31% όλων των θανάτων από τροχαία το 2023, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 28% του 2019, ενώ αποτελούν μόλις το 21% του συνολικού πληθυσμού. Παράλληλα, οι νέοι 18-24 ετών αντιπροσώπευαν το 12% των θυμάτων τροχαίων, ενώ αποτελούσαν μόνο το 7% του πληθυσμού. Περίπου το 52% των θανατηφόρων ατυχημάτων στην ΕΕ έλαβαν χώρα σε αγροτικούς δρόμους, το 38% σε αστικές περιοχές και το 9% σε αυτοκινητόδρομους το 2023.

Ποιες χώρες παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό θανατηφόρων

Το υψηλότερο ποσοστό των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων καταγράφεται στην Ανατολική Ευρώπη. Όπως γνωστοποίησε η Eurostat την περασμένη εβδομάδα, το Severozapaden της Βουλγαρίας κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, με 166 θανάτους από τροχαία ατυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους το 2023. Η γειτονική περιφέρεια Severen tsentralen ανέφερε επίσης υψηλό ποσοστό με 107 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων. Ακολουθεί η Ελλάδα και οι περιοχές των Ιονίων Νήσων, με 120 θανάτους και του Νοτίου Αιγαίου με 119 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων. Την τέταρτη θέση καταλαμβάνει η περιοχή της Γουιάνας στη Γαλλία με 117 θανάτους. Τέλος, οι περιοχές Sud-Vest Oltenia και Sud-Est στη Ρουμανία καταγράφουν 107 και 102 θανάτους αντίστοιχα.

Τα χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας καταγράφηκαν στο Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest στο Βέλγιο με 5 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, στη Βιέννη της Αυστρίας με 6 θανάτους και στο Βερολίνο της Γερμανίας με 9 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους. Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο περιφέρειες της ΕΕ δεν έφεραν καθόλου θανάτους από τροχαία ατυχήματα: το Åland της Φινλανδίας και το Ciudad de Melilla στην Ισπανία.

Μέτρα από το Ευρωκοινοβούλιο για μείωση των τροχαίων

Με στόχο ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων να φτάσει στο 0 έως το 2050, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 21 Οκτωβρίου τη θέσπιση αυστηρότερων και πιο σύγχρονων κανόνων για τις ευρωπαϊκές άδειες οδήγησης. Οι κανόνες προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τον καθορισμό ασφαλών ορίων ταχύτητας (30χλμ/ώρα σε κατοικημένες περιοχές), την εισαγωγή ψηφιακών αδειών οδήγησης, την εισαγωγή δοκιμαστικής περιόδου για αρχάριους οδηγούς, το δικαίωμα της αφαίρεσης άδειας οδήγησης σε όλα τα κράτη – μέλη στις περιπτώσεις όπου ο οδηγός διαπράττει σοβαρά αδικήματα και την συμπερίληψη ορισμένων χαρακτηριστικών ασφαλείας σε όλα τα οχήματα. Επιπρόσθετα, για να γίνουν πιο ασφαλείς οι ευρωπαϊκοί δρόμοι, η ΕΕ ενίσχυσε τους κανόνες για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδοµών και εργάζεται για τη διασφάλιση κοινών κανόνων για αυτοκινούμενα οχήματα.