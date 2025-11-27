Σε επιστολή ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2025, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κάλεσε όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να μην προχωρούν στη χορήγηση αδειών ή εγκρίσεων προς τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αυτοκινήτου (ΚΣΑ) για τη διεξαγωγή αγώνων, περιλαμβανομένου και του «Ράλι Κύπρος». Η οδηγία αυτή έρχεται σε συνέχεια εισηγήσεων και καταγγελιών της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, αλλά και αποφάσεων του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ).

Σύμφωνα με την επιστολή, το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι ο ΚΟΑ έχει άρει από τις 13 Μαρτίου 2023 την αθλητική αναγνώριση του ΚΣΑ, διαγράφοντάς τον από το Αθλητικό Μητρώο του Οργανισμού. Ως αποτέλεσμα, μοναδικός αναγνωρισμένος φορέας για τον αυτοκινητιστικό αθλητισμό στην Κύπρο θεωρείται η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου. Το Υπουργείο επισημαίνει επίσης ότι, βάσει πρόσφατων ενεργειών του ΚΣΑ, εγείρονται «ζητήματα νομιμότητας και δεοντολογίας», τα οποία χαρακτηρίζει ως σοβαρούς λόγους για τη μη παραχώρηση αδειών.

Το Υπουργείο Παιδείας δηλώνει ότι βρίσκεται στη διάθεση των εμπλεκομένων υπηρεσιών για περαιτέρω διευκρινίσεις, ενώ η Ομοσπονδία ζητεί άμεση παρέμβαση για αποτροπή της διεξαγωγής του επίμαχου αγώνα και για οριστική επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Η εν λόγω επιστολή του Υπουργείου Παιδείας απευθύνεται στον Γενικό Εισαγγελέα, στον Γενικό Ελεγκτή, στον πρόεδρο ΚΟΑ, στον πρόεδρο Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, στον Αρχηγό Αστυνομίας, τον Αρχιπύραρχο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τον διευθυντή Τμήματος Δασών, τον διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος και τον προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.

Λίγες ημέρες πριν την επιστολή του Υπουργείου, στις 22 Νοεμβρίου 2025, η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου απηύθυνε σχετική ενημέρωση προς την Υπουργό Παιδείας. Στην επιστολή της, η Ομοσπονδία εξέφρασε την ανησυχία της για τη διοργάνωση αγώνα ράλι από τον ΚΣΑ και τρία σωματεία που έχουν διαγραφεί από τη δύναμή της, τονίζοντας ότι ο αγώνας χαρακτηρίστηκε ως μέρος «Παγκύπριου Πρωταθλήματος Ράλι του ΚΣΑ», χωρίς έγκριση από τον ΚΟΑ.