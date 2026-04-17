Άμεσα αναμένεται να πιάσουν δουλειά στα σχολεία που έχουν επιλεγεί, οι κοινωνικοί λειτουργοί, καθώς η διαδικασία προχωρά κανονικά, με τον διαγωνισμό να έχει ήδη προκηρυχθεί.

Η ένταξή τους στα σχολεία σε πιλοτική βάση θα γίνει άμεσα, το επόμενο χρονικό διάστημα και όχι από τη νέα σχολική χρονιά που αρχίζει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Κι αυτό διότι, στόχος του υπουργείου Παιδείας, όπως έχει αναφέρει στον «Φ» αρμόδια πηγή του, είναι να αρχίσει άμεσα η εμπλοκή τους με την καθημερινότητα των σχολείων και τους μαθητές που χρειάζονται τη στήριξη και την παρέμβασή τους για να δοθεί και χρόνος στην ανάπτυξη της συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς ψυχολόγους και τους συμβούλους των σχολικών μονάδων. Επίσης, θεωρείται σημαντικό να έχουν εμπλοκή με τα παιδιά ενόψει της εξεταστικής τους περιόδου.

Αρχικά, κοινωνικοί λειτουργοί θα ενταχθούν σε πέντε σχολεία σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα και συγκεκριμένα σε τρία γυμνάσια και δύο δημοτικά.

Οι σχολικές μονάδες, οι οποίες δεν έχουν κατονομαστεί επί της παρούσης για ευνόητους λόγους, έχουν επιλεχθεί από το υπουργείο Παιδείας λόγω των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν και θεωρήθηκε πως η συμβολή και συνεργασία των κοινωνικών λειτουργών με τους υπόλοιπους ειδικούς, θα φέρει θετικά αποτελέσματα.

Η αξιολόγηση του θεσμού του κοινωνικού λειτουργού στα σχολεία αναμένεται να γίνει τον ερχόμενο Δεκέμβριο και αναλόγως των αποτελεσμάτων και της εικόνας, θα φέρει και τις ανάλογες αποφάσεις.

