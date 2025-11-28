Τη διαφωνία της ΠΟΕΔ με την εισήγηση που τέθηκε την Τετάρτη στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής, για διαγραφή της θέσης του Ανώτερου Εκπαιδευτικού από το προτεινόμενο νέο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, διατύπωσε με ανάρτησή του στο διαδίκτυο, ο γενικός γραμματέας της οργάνωσης, Χάρης Χαραλάμπους.

Υπενθυμίζεται ότι η εισήγηση για διαγραφή της συγκεκριμένης πρόνοιας κατατέθηκε από τον βουλευτή του ΔΗΣΥ, Γιώργο Κάρουλλα, στο πλαίσιο της κατ’ άρθρον συζήτησης του νομοσχεδίου στην Επιτροπή.

Όπως επισήμανε ο κ. Χαραλάμπους, «ο συγκεκριμένος θεσμός αποτελεί σημαντική καινοτομία, η οποία θα έχει θετικό αντίκτυπο στο δημόσιο σχολείο. Θα κρατήσει σημαντική μερίδα εκπαιδευτικών που δεν επιθυμούν διοικητική προαγωγή στις τάξεις, προς όφελος των μαθητών και του δημόσιου σχολείου». Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αναρτήσεις τους, με την εισαγωγή του Ανώτερου Εκπαιδευτικού, όπως προτείνεται από το υπουργείο Παιδείας, συμφωνούν και αρκετοί εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζοντάς τον ως καινοτομία.

Εξάλλου, η ΠΟΕΔ απέστειλε επιστολή στο υπουργείο Παιδείας, από το οποίο ζητά να της κοινοποιήσει στη βάση ξεκάθαρων χρονοδιαγραμμάτων, το πλάνο στήριξης του όλου εγχειρήματος του σχεδίου για την αξιολόγηση.

Συγκεκριμένα, η οργάνωση των δασκάλων θέλει το πλάνο υλοποίησης της οικονομικής πτυχής (€12.9 εκατ.) του νέου σχεδίου αξιολόγησης, σημειώνοντας πως «η οικονομική πτυχή που μας κοινοποιήθηκε τον Φεβρουάριο 2025, δεν συνάδει ούτε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Μαΐου 2025 ούτε και με τον προϋπολογισμό του 2026».

Τονίζει ακόμη, πως «για ένα νομοθέτημα που θα συνοδεύεται καθεχρονικά από συγκεκριμένο κόστος, πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλα τα μέρη, πόσες θα είναι οι νέες θέσεις προαγωγής που θα δημιουργηθούν (Επιθεωρητών και Ανώτερων Εκπαιδευτικών), καθώς και οι μειώσεις διδακτικού χρόνου που θα δοθούν (Διευθυντών, Παιδαγωγικών Συμβούλων, Μεντόρων, Νεοεισερχομένων) για υποστήριξη του νέου σχεδίου αξιολόγησης.

Επίσης, η ΠΟΕΔ ζητά το πλάνο και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δεσμεύσεων του Υπουργείου. «Συγκεκριμένα, ζητούμε καθορισμό χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της δέσμευσης του Υπουργείου στην ΠΟΕΔ για τον διοικητικό χρόνο, η οποία έγινε σε συνάντηση, στις 26 Μαρτίου 2024. Πρέπει να καταγραφεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με τελικό στόχο τον μηδενισμό του διδακτικού χρόνου των Διευθυντών και την αισθητή αύξηση του διοικητικού χρόνου των Βοηθών Διευθυντών με σημαντική μείωση του διδακτικού τους χρόνου. Παράλληλα, στις 15 Μαΐου 2025 το υπουργείο Παιδείας ενημέρωσε την ΠΟΕΔ για την ανάγκη δημιουργίας 57 θέσεων Διευθύντριας και 23 θέσεων Βοηθού Διευθύντριας Προδημοτικής. Σε συνέχεια αυτού, ζητούμε όπως καταγραφεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της συγκεκριμένης αύξησης των διοικητικών θέσεων Προδημοτικής».

Τέλος, αναφορές γίνονται και στον τρόπο στήριξης επαγγελματικής μάθησης, με την ΠΟΕΔ να σημειώνει πως θεωρεί δεδομένο ότι για την εφαρμογή του νέου σχεδίου, θα παραχωρούνται συνολικά τρεις διδακτικές περίοδοι για τον συντονισμό του προγράμματος.