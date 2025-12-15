Ως σωστή κρίνει τη ματαίωση της έκθεσης του εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ σε γκαλερί της Πάφου ο εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Χρηστάκης Ευσταθίου, επικαλούμενος προσβολή του θρησκευτικού αισθήματος των πιστών.

Κληθείς να σχολιάσει το έργο ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι αυτό «προκαλεί βάναυσα το θρησκευτικό αίσθημα των πιστών χωρίς να υπάρχει καθόλου το στοιχείο σεβασμού που έπρεπε να εμπεριέχεται στην έννοια της τέχνης».

Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε πως αναφέρεται στο έργο και όχι στον εικαστικό χαρακτηρίζοντας σωστή την ενέργεια της Blue Iris Gallery, να ματαιώσει την έκθεση στην Πάφο.

Πρόσθεσε πως ο συγκεκριμένος πίνακας συνιστά προσβολή και ασέβεια.

Ο κ. Ευσταθίου ανέφερε πως «δεν αποτελεί αυτό το έργο τέχνης, ούτε ελεύθερη έκφραση μπορεί να εκληφθεί, αλλά κινείται μέσα στα πλαίσια μιας τοξικότητας η οποία ακριβώς ακυρώνει και την έννοια του πολιτισμού ως μεγέθους που ακριβώς κοσμεί την ανθρωπότητα».

