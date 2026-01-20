Οριστικό τέλος στην αβεβαιότητα που επικρατούσε γύρω από την προτεινόμενη κατασκευή και λειτουργία μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου στην κοινότητα των Τρούλλων έδωσε η Πολεοδομική Αρχή, απορρίπτοντας την αίτηση της εταιρείας Greenfin Energies Ltd. Η απόφαση έρχεται μετά από μια μακρά περίοδο έντονων αντιδράσεων από την τοπική κοινωνία, το Κοινοτικό Συμβούλιο, αλλά και την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου, που πρωτοστάτησε στην προσπάθεια προστασίας της περιοχής.

Η εξέταση της αίτησης ολοκληρώθηκε πρόσφατα, με τις αρμόδιες Αρχές να κρίνουν πως η ανάπτυξη σε 130.000 τ.μ. κρατικής χαλίτικης γης θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη ζημιά στο περιβάλλον και την κοινωνική δομή της περιοχής. Σύμφωνα με την επίσημη γνωστοποίηση, η απόρριψη χορήγησης της πολεοδομικής άδειας βασίστηκε στους εξής τέσσερις πυλώνες:

• Στην αρνητική Περιβαλλοντική Γνωμοδότηση του Τμήματος Περιβάλλοντος.

• Στην απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής τον Ιούνιο του 2025, ότι αιτήσεις για διάθεση κρατικής γης για σκοπούς ΑΠΕ θα απορρίπτονται σε περίπτωση που εντός του ίδιου κρατικού τεμαχίου έχουν προηγηθεί αιτήσεις για γεωργικούς ή και κτηνοτροφικούς σκοπούς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, προϋπήρχαν αιτήσεις από γεωργοκτηνοτρόφους για εκμίσθωση των τεμαχίων.

• Στις αρνητικές απόψεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Τρούλλων, της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας και του Τμήματος Γεωργίας, καθώς και στις ενστάσεις που εξέφρασαν ιδιοκτήτες παρακείμενων τεμαχίων και κάτοικοι των Τρούλλων.

• Στη θέση ότι η ανάπτυξη επηρεάζει δυσμενώς τους φυσικούς πόρους, το περιβάλλον και το τοπίο της περιοχής.

Κεντρικό ρόλο στην έκβαση της υπόθεσης έπαιξε η γειτνίαση του έργου με την περιοχή Natura 2000 Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Περιοχή Κόσιης – Παλλουρόκαμπου. Η Περιβαλλοντική Αρχή εξέδωσε αρνητική Έκθεση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) και αρνητική Γνωμοδότηση τον Μάιο 2025, προειδοποιώντας για σημαντικές, μη αναστρέψιμες και αρνητικές επιπτώσεις.

Συγκεκριμένα, το τεμάχιο αποτελεί περιοχή φωλεοποίησης και ενεργής χωροκράτειας προστατευόμενου αρπακτικού πτηνού. Οι ειδικοί τόνισαν πως η όχληση και η αλλοίωση του βιοτόπου δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με κανένα διορθωτικό μέτρο. Επιπλέον, εντός της γης εντοπίζονται αιωνόβια ελαιόδεντρα και υποδομές υδροδότησης που τροφοδοτούν τη Μονή Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου και το παρακείμενο φυλάκιο της Εθνικής Φρουράς.

Η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου, η οποία εφάπτεται των τεμαχίων, είχε εκφράσει έντονες διαφωνίες και ενστάσεις με το προτεινόμενο έργο, καθώς και τη δυσφορία της για την καθυστέρηση στην έκδοση της γνωστοποίησης άρνησης πολεοδομικής άδειας από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Σε επιστολές της προς τον Υπουργό Εσωτερικών, η Μονή έκανε λόγο για πρωτάκουστες διαδικασίες, καθώς φαίνεται πως δόθηκε χρόνος στην εταιρεία να υποβάλει τροποποιημένα σχέδια, παρά τις αρνητικές περιβαλλοντικές εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις.