Στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος βρέθηκε εκ νέου το πολυσυζητημένο ζήτημα της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000, με την υλοποίηση των έργων στον Ακάμα να προκαλεί έντονες συζητήσεις, αλληλοεπίρριψη ευθυνών και μια σαφή προειδοποίηση από την Ελεγκτική Υπηρεσία για το καθεστώς ανομίας που φαίνεται να παγιώνεται.

Ο διευθυντής του Τμήματος Δασών, Σάββας Ιεζεκιήλ, παρουσίασε χθες την αναθεωρημένη στρατηγική για τα έργα στον Ακάμα, η οποία πλέον εδράζεται σε πέντε κεντρικούς πυλώνες: Βελτίωση οδικού δικτύου: Με έμφαση στην ασφάλεια και τον σεβασμό στον φυσικό χαρακτήρα. Παρκοφυλακή: Άμεση ενίσχυση της επιτήρησης. Κανόνες λειτουργίας: Θέσπιση σαφών πλαισίων για τους επισκέπτες. Υποδομές αναψυχής και πληροφόρησης: Δημιουργία σημείων εξυπηρέτησης. Κήρυξη φυσικών αποθεμάτων: Ενίσχυση του νομικού καθεστώτος προστασίας.

Σχετικά με το οδικό δίκτυο, ο κ. Ιεζεκιήλ υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση του οδικού δικτύου υλοποιείται σε τρεις διακριτές φάσεις με γνώμονα την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και τη διατήρηση του φυσικού χαρακτήρα της περιοχής.

Διευκρίνισε ότι η Α’ Φάση που αφορά κυρίως δημόσιους δρόμους εκτός κρατικού δάσους, οδεύει προς υλοποίηση, με την πρόταση για την επίστρωση των δρόμων να αναμένεται στα μέσα Μαρτίου.

Οι τροποποιήσεις των σχεδίων θα διαρκέσουν τρεις μήνες, με στόχο την έναρξη των εργασιών τον Σεπτέμβριο.

Η Β’ Φάση, που θα υποστηρίζει και δασικά οχήματα, τοποθετείται χρονικά στα τέλη του 2027. «Το Τμήμα Δασών δεν είναι υπεύθυνο για όλα, αλλά για όσα εμπίπτουν εντός των δασικών ορίων», υπογράμμισε ο κ. Ιεζεκιήλ, απαντώντας σε επικρίσεις για το εύρος των αρμοδιοτήτων του.

Με ιδιαίτερα αυστηρή γλώσσα, ο εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Άκης Κίκας, αναφέρθηκε σε διαχειριστικό έλεγχο για τα έργα στον Ακάμα, ο οποίος βρίσκεται στο τελικό στάδιο και αναμένεται να εκδοθεί εντός Μαρτίου. Στη συνεδρίαση επισημάνθηκε η απουσία στόχων διατήρησης και η μη έκδοση διαταγμάτων για πολλές περιοχές Natura.

«Το κράτος βλέπει παρανομίες να συντελούνται και κανένας δεν κάνει τίποτα για διόρθωση», ανέφερε ο κ. Κίκας, σημειώνοντας ότι ακόμα και μεταξύ των κυβερνητικών τμημάτων επικρατεί σύγχυση για το ποιος έχει την αρμοδιότητα παρέμβασης.

Έγινε αναφορά σε καταγεγραμμένες παρανομίες από το 2014 που παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ τονίστηκε η ανάγκη για νομοθετικές ρυθμίσεις που θα κλείνουν τις τρύπες του συστήματος.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και η Επίτροπος Περιβάλλοντος εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για την καθυστέρηση στην έκδοση διαταγμάτων προστασίας, υπενθυμίζοντας ότι βρισκόμαστε ήδη στο 2026 και οι προθεσμίες της ΕΕ έχουν παρέλθει προ πολλού.