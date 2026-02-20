Επιχείρηση της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) μετά από παρακολούθηση ημερών έβγαλε λαβράκι σε δυο αποθήκες οικίας στο Στρόβολο με εντοπισμό πέραν των 200 κιλών ναρκωτικών ουσιών.

Τα μέλη της ΥΚΑΝ έκαναν «ντου» στα υποστατικά χθες λίγο πριν από το μεσημέρι και εντόπισαν ασύλληπτες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και άλλα αντικείμενα που παραπέμπουν σε δράση καλά οργανωμένης εγκληματικής ομάδας.

Συγκεκριμένα μετά την καταμέτρηση που ολοκληρώθηκε χθες αργά το βράδυ η σούμα είχε δείξει πως εντοπίστηκαν 167 κιλά κάνναβης, 4.5 κιλά ρητίνης κάνναβης και 62 κιλά κοκαΐνης. Εντοπίσθηκαν, επιπρόσθετα, 381 συσκευές ατμίσματος (vape)που περιέχουν ναρκωτική ουσία THC.

Το μεσημέρι και πριν αρχίσει η καταμέτρηση εκτιμάτο πως η ποσότητα ναρκωτικών ξεπερνούσε τα 100 κιλά, αλλά τελικά ήταν πέραν των 200.

Τα ευρήματα, ωστόσο, δεν είχαν να κάνουν μόνο με ναρκωτικές ουσίες. Μετά από τις εξετάσεις των μελών της ΥΚΑΝ στον χώρο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα ακόλουθα:

>> 11,640 κροτίδες,

>> 3 πιστόλια/περίστροφα (το ένα ομοίωμα),

>> 2 αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί,

>> πέραν των 30 φυσιγγίων πυροβόλου όπλου,

>> χρηματικό ποσό ύψους €12,765.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν για διευκόλυνση των ανακρίσεων σε σχέση με την πρωτοφανή -αν αναλογιστούμε τα ευρήματα- υπόθεση, δύο πρόσωπα ηλικίας 34 και 26 ετών.

Όπως πληροφορείται ο «Φ» πρόκειται για δυο Ελληνοκύπριους, οι οποίοι φέρονται να διαδραμάτιζαν υποβοηθητικό ρόλο στην εγκληματική ομάδα.

Η είδηση για την υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας σε πρώιμο στάδιο κι ενώ δεν είχαν ολοκληρωθεί οι εξετάσεις από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών. Πάντως, η είδηση προκάλεσε θετικά σχόλια για το έργο των μελών της Αστυνομίας.

Ενδεικτική είναι η χθεσινή επίσημη τοποθέτηση του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της συντεχνίας «ΙΣΟΤΗΤΑ»: «Όταν οι Αστυνομικοί της Πρώτης Γραμμής ρισκάρουν και τη ζωή τους. Μπράβο στην ΥΚΑΝ και σε όλους τους συναδέλφους στα τμήματα της εμπροσθοφυλακής, της νομιμότητας. Είμαστε δίπλα τους, σε όλα όσα χρειάζονται για να αντέξουν την καθημερινή πίεση».