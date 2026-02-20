Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας που θα συνεδριάσει στις 27 Απριλίου παραπεμφθήκαν, υπό δρακόντεια μέτρα ασφάλειας, 48χρονος με κυπριακή υπηκοότητα και 27χρονος από την Παλαιστίνη, που συνελήφθησαν όταν στα κινητά τηλέφωνα του πρώτου εντοπίστηκαν φρικτά βίντεο με βασανισμούς 6 προσώπων σε γραφείο παράνομου καζίνου στην Πύλα. Σημειώνεται πως ο 48χρονος, που φέρεται ως μέλος ομάδας του οργανωμένου εγκλήματος, είναι υπόδικος και για το πρωτοφανές επεισόδιο συμπλοκής και ρίψης πυροβολισμών στο κέντρο της Λάρνακας στις 17 Ιανουαρίου, καθώς και για τον ξυλοδαρμό πολίτη σε υπαίθριο χώρο στην Πύλα, λίγες ώρες προηγουμένως.

Οι δύο αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, με αυτές του υπόδικου να είναι περισσότερες. Οι κατηγορίες αφορούν σε συνομωσία για διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου, αδικήματα που προκύπτουν από τη Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, αρπαγή ή απαγωγή με σκοπό να υποβληθεί άτομο σε βαριά βλάβη, αρπαγή ή απαγωγή ή στέρηση της ελευθερίας προσώπου με σκοπό κρυφό και άδικο περιορισμό, πράξεις που σκοπεύουν την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, βαριά σωματική βλάβη, παράλειψη αποτροπής κακουργήματος, επιθέσεις που προκαλούν πραγματική σωματική βλάβη, κοινή επίθεση, μαχαιροφορία, κατοχή επιθετικού όπλου, οπλοφορία προς διέγερση τρόμου, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απειλή.

Επιπρόσθετα ο 48χρονος κατηγορείται για πρόκληση εκτέλεσης εγγράφου και άρνηση παροχής μετρήσεων (DNA). Σημειώνεται πως για την υπόθεση καταζητείται ακόμη ένα άτομο, το οποίο φέρεται να είχε εμπλοκή και στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς. Οι βασανισμοί έγιναν σε διάφορες ημερομηνίες μεταξύ 8 Ιουνίου και 19 Σεπτεμβρίου 2025. Ήρθαν στο φως όταν συνελήφθη για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς ο 48χρονος. Στα κινητά του τηλέφωνα εντοπίστηκαν βίντεο, που αποκάλυψαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, τους βασανισμούς έξι προσώπων. Σημειώνεται πως αρχικά εκτιμήθηκε πως τα θύματα ήταν 7, ωστόσο, εξασφαλίστηκε μαρτυρία που κατέδειξε πως τελικά είναι 6, με ένα πρόσωπο να κακοποιείται σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες. Όπως διαπιστώθηκε τα θύματα ήταν τρεις κύπριοι και τρεις αλλοδαποί και φέρονται να κτυπήθηκαν βάναυσα προκειμένου είτε να «ομολογήσουν» κατ’ ισχυρισμό εγκληματικές ενέργειες σε βάρος του 48χρονου, είτε για να καταβάλουν χρήματα που χρωστούσαν σε άλλους.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας εντόπισαν τα 4 από τα 6 πρόσωπα, με έναν από αυτούς (3Ο θύμα) ν’ αναφέρει προφορικά ότι μεταβίβασε το όχημα του, υπογράφοντας φόρμα μεταβίβασης σε τρίτο άτομο «υπό το καθεστώς φόβου και απειλής». Επιπρόσθετα, λήφθηκε κατάθεση από το πέμπτο θύμα που αναγνώρισε τον εαυτό του στα βίντεο, καθώς και τον πρώτο ύποπτο (48χρονος). Όπως λέχθηκε στο δικαστήριο ταυτοποιήθηκε και το έκτο θύμα, που ανέφερε ότι βρίσκεται στο εξωτερικό, ενώ εντοπίστηκε και το τέταρτο θύμα και του λήφθηκε κατάθεση. Διαπιστώθηκε επίσης, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι το τέταρτο θύμα μετέβη για ιατρική εξέταση στο νοσοκομείο Λευκωσίας μετά την κακοποίηση που είχε υποστεί.