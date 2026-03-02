Ο αριθμός των καταφυγίων καλύπτει περίπου το 45% του συνολικού πληθυσμού ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, με τη Διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, Μαρία Παπά, να επισημαίνει ότι ο αριθμός των καταφυγίων είναι στα 2500.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, σε δηλώσεις του με αφορμή την πτώση drone στις Βρετανικές Βάσεις και την ανησυχία που προκλήθηκε, αναφέρθηκε στη λειτουργία της εφαρμογής SafeCy, όπου οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για το πλησιέστερο σε αυτούς καταφύγιο.

«Για δεκαετίες ο αριθμός των καταφυγίων κάλυπτε περίπου το 30% του πληθυσμού. Στην παρούσα διακυβέρνηση πήραμε απόφαση να αυξήσουμε τον αριθμό. Είναι μία συνεχιζόμενη προσπάθεια. Καταφέραμε σε δύο χρόνια να αυξήσουμε τον αριθμό από το 30% στο 45%», πρόσθεσε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Ο κ. Ιωάννου, πρόσθεσε ότι γίνονται προσπάθειες για να αυξηθεί ο αριθμός των καταφυγίων, ωστόσο σημείωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκουν συνεχώς εμπόδια από τον ιδιωτικό τομέα.

Η Διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, Μαρία Παπά, ανέφερε ότι η Πολιτική Άμυνα βρίσκεται στη περιοχή με σκοπό παροχής βοήθειας στους κατοίκους, ενώ η ενημέρωση που είχαν από την Εθνική Φρουρά και τις Βρετανικές Βάσεις ήταν ότι ο εναέριος χώρος ήταν καθαρός.

Αναλυτικά οι δηλώσεις

Οδηγίες από Πολιτική Άμυνα

Λόγω της έκρυθμης και ρευστής κατάστασης στην περιοχή, ενημερώνεται προληπτικά το κοινό ότι, σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη, θα ηχήσουν σειρήνες στις επηρεαζόμενες περιοχές και θα γίνουν ανακοινώσεις μέσω διαφόρων καναλιών, συμπεριλαμβανομένων του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, έτσι ώστε να ενημερωθεί ο πληθυσμός, για να κατευθυνθεί στο πλησιέστερο καταφύγιο. Τα καταφύγια μπορούν να εντοπιστούν μέσω της εφαρμογής “SafeCY” ή μέσω του Κέντρου Ελέγχου Επιχειρήσεων της Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας στα τηλέφωνα 22 403 451 ή 22 403 452. Σημειώνεται πως, αν δεν υπάρχει καταφύγιο σε κοντινό σημείο, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο εσωτερικά της οικίας ή του επαγγελματικού τους χώρου, όπως υπόγειοι χώροι στάθμευσης και χώροι με συμπαγείς τοίχους. Η παραμονή σε εσωτερικό χώρο είναι προτιμότερη από την παραμονή σε εξωτερικό χώρο. Ταυτόχρονα, εκπαιδευμένοι Συνοικιοφύλακες θα βρίσκονται σε σημεία με αυξημένη ανάγκη, για να κατευθύνουν και να βοηθήσουν τον πληθυσμό.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας:

Αν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν υπάρχει κοντά καταφύγιο:

Βρείτε χώρο μέσα στο σπίτι σας μακριά από παράθυρα, πόρτες και τζάμια για να προφυλαχθείτε, σε περίπτωση συναγερμού.

Φροντίστε να έχετε μαζί σας φορητό ραδιόφωνο, φανάρι και είδη πρώτης ανάγκης (νερό, ξηρά τροφή, κιβώτιο πρώτων βοηθειών).

Σε περίπτωση συναγερμού, πέστε μπρούμυτα και καλύψετέ το κεφάλι με τα χέρια.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο και δεν παρέχεται χρόνος για αναζήτηση καταφυγίου, ξαπλώστε στο έδαφος κατά προτίμηση μέσα σε μικρό λάκκο ή χαντάκι.

Παραμείνετε ψύχραιμοι και ακολουθήστε τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Οδηγίες για ολιγόωρη χρήση καταφυγίων:

Εντοπίστε από προηγουμένως το πλησιέστερο καταφύγιό σας.

Ετοιμάστε ένα κουτί έκτακτης ανάγκης, που να περιέχει βασικά είδη: νερό, ξηρά τροφή, προμήθειες πρώτων βοηθειών, φανάρι, μπαταρίες, ραδιοφωνάκι, φάρμακα, σημαντικά έγγραφα, λίγα χρήματα και παιδικές τροφές, αν έχετε παιδιά.

Σε περίπτωση συναγερμού, μεταβείτε στο πλησιέστερο καταφύγιο ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Διατηρήστε την ψυχραιμία σας και προσπαθήστε να έχετε πρόσβαση στις διάφορες πηγές ενημέρωσης.

Το Υπουργείο Εσωτερικών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, στο πλαίσιο του Σχεδίου «ΕΣΤΙΑ» και σε συντονισμό με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, και παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλει με τα διαθέσιμα μέσα.