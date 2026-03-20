Αντί να λύνεται ο κόμπος στον τομέα της Υγείας, περισσότερο σφίγγει. Η χθεσινή νέα αναβολή της συζήτησης των τροποποιήσεων της νομοθεσίας που στόχο έχει να διευκολυνθεί η εργοδότηση ξένων νοσηλευτών στην Κύπρο, ικανοποίησε μεν τους φορείς που εκπροσωπούν τους νοσηλευτές, προκάλεσε δε την οργή του ιδιωτικού τομέα.

Μάλιστα, από την πρώτη κιόλας στιγμή, όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Φ», Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, ιδιωτικά νοσηλευτήρια, κέντρα αποκατάστασης και σύνδεσμοι άλλων ιδιωτικών δομών παροχής υπηρεσιών υγείας ζήτησαν επειγόντως συνάντηση με τον υπουργό Υγείας, Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, επαναλαμβάνοντας εκ νέου τις προειδοποιήσεις τους για κλείσιμο κλινών ή/και τμημάτων.

Το παρασκήνιο που ήταν οργιώδες τις τελευταίες ημέρες, κυρίως από πλευράς συντεχνιών, εντάθηκε την Τετάρτη όταν εκπρόσωποι του ΑΚΕΛ ενημέρωσαν τους φοιτητές της Νοσηλευτικής Σχολής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η εμπλοκή των κομμάτων βεβαίως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς και από πλευράς ΔΗΣΥ, ο αναπληρωτής πρόεδρος και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας ανέλαβε πρωτοβουλία και χθες το πρωί, πριν τη συνεδρίαση στη Βουλή, μετέβη στο γραφείο του υπουργού Υγείας συνοδεύοντας τους εκπροσώπους των συντεχνιών.

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης συνάντησης, όπως πληροφορούμαστε, οι νοσηλευτές επανέλαβαν την κάθετη αντίθεσή τους και ζήτησαν να τους παρουσιαστούν τα αποτελέσματα μελέτης που διενήργησε το Υπουργείο Υγείας αξιώνοντας ταυτόχρονα περαιτέρω αυστηροποίηση του κριτηρίου που αφορά την γνώση ελληνικής γλώσσας κάνοντας αναφορά και στην ανάγκη συνομολόγησης συλλογικών συμβάσεων.

Η συνάντηση δεν κατέληξε σε συμφωνία και ως εκ τούτου οι συντεχνίες, συνόδευσαν ομάδα φοιτητών έξω από τη Βουλή με την πρόθεση να πραγματοποιήσουν εκδήλωση διαμαρτυρίας. Μετά τις διαβεβαιώσεις από μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής ότι θα δινόταν εκ νέου αναβολή στη συζήτηση των δύο τροποποιήσεων, η εκδήλωση τερματίστηκε.

Την ίδια ώρα βεβαίως από πλευράς ιδιωτικού τομέα άρχισαν να ανεβαίνουν οι τόνοι. Όπως πληροφορούμαστε η συνάντησή τους με τον υπουργό Υγείας θα πραγματοποιηθεί στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας ενώ υπάρχει ήδη προγραμματισμένη για τις 31 Μαρτίου ευρεία σύσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας δεν αποκλείεται να αποφασιστούν και μέτρα διαμαρτυρίας.

Ταυτόχρονα και με δεδομένο το γεγονός ότι η εργοδότηση ξένων νοσηλευτών, αποφοίτων κυπριακών σχολών και όχι μόνο, θα γίνει εφικτή (εάν γίνει) στην καλύτερη περίπτωση τον προσεχή Ιούλιο (μεσολαβούν οι βουλευτικές εκλογές), ο ιδιωτικός τομέας άρχισε να αναζητά εναλλακτικές λύσεις, προκειμένου να καλύψει τα κενά που σήμερα υπάρχουν στη στελέχωση των νοσοκομείων.

Το σκηνικό παραμένει εκρηκτικό και η συνέχεια θα αρχίσει να γράφεται κατά τη συνάντηση της ερχόμενης εβδομάδας στο γραφείο του υπουργού.

Πάντως και χωρίς να αποτελεί επίσημη ενημέρωση, από τα μέχρι τώρα δεδομένα φαίνεται να υπάρχει ανάγκη για πέραν των 650 νοσηλευτών, αριθμό όμως τον οποίο οι φορείς που εκπροσωπούν τους νοσηλευτές αμφισβητούν. Γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε και ζητούσαν χθες από τον υπουργό Υγείας τα αποτελέσματα της σχετικής μελέτης.

Υπενθυμίζεται ότι στα χέρια του υπουργού βρίσκονται και οι εισηγήσεις που ετοίμασε Ελλαδίτης καθηγητής, ο οποίος κλήθηκε να βοηθήσει στην προσπάθεια για εξεύρεση λύσεων για το πρόβλημα της έλλειψης νοσηλευτών που ταλαιπωρεί εδώ και αρκετούς μήνες το σύστημα Υγείας στην Κύπρο.