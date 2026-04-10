Στάση στην Κύπρο για να μεταφερθεί και εδώ το Άγιο Φως θα κάνει το ελληνικό αεροσκάφος που θα το μεταφέρει από τα Ιεροσόλυμα. Αυτό έγινε σε συνεννόηση των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών. Με ανάρτησή του χθες, ο Κωνσταντίνος Κόμπος, ευχαρίστησε θερμά τον Γιώργο Γεραπετρίτη για τη συνεργασία τους.

«Θα ήθελα εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες προς την Ελληνική Κυβέρνηση και ειδικότερα προς το Υπουργείο Εξωτερικών και τον υπουργό Εξωτερικών κ. Γιώργο Γεραπετρίτη, για την αγαστή συνεργασία σχετικά με τη μεταφορά του Αγίου Φωτός από το Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα προς την Κυπριακή Δημοκρατία», έγραψε ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών.

Φ.Δ.