Τέλος στην αγωνία των περίπου 3.000 Κύπριων υποψηφίων που ανέμεναν τα αποτελέσματα για εξασφάλιση θέσης στα ελληνικά πανεπιστήμια, έβαλε χθες το υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας. Ανακοίνωσε τα αποτελέσματα, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν τόσο μέσω της ιστοσελίδας του, όσο και μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας της Κύπρου.

Τώρα, όσοι υποψήφιοι εξασφάλισαν θέσεις και επιθυμούν να σπουδάσουν εκεί όπου πέτυχαν, θα πρέπει να αρχίσουν να οργανώνονται για τη μετάβαση τους, την εξεύρεση χώρου διαμονής καθώς και για την εγγραφή τους στα πανεπιστήμιά τους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας:

>> Οι επιτυχόντες είναι απαραίτητο να εκτυπώσουν και να φυλάξουν τα αποτελέσματά τους.

>> Οι εγγραφές τους στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. θα γίνουν από την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025.

>> Η αναλυτική εγκύκλιος εγγραφών θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελλάδας.

>> Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στα ΑΑΕΙ Ελλάδας, καθώς και η διαδικασία APOSTILLE βρίσκονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 7 και 8 αντίστοιχα της ανακοίνωσης της Υπηρεσίας Εξετάσεων (ypp 18829), ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2025 (https://enimerosi.moec.gov.cy/ypp18829).

Σημαντική κατηγορία από αυτούς τους επιτυχόντες είναι και οι διπλοθεσίτες, οι οποίοι τώρα καλούνται να αποφασίσουν τι τελικά θα πράξουν. Πρόκειται για τους υποψήφιους που εξασφάλισαν θέση είτε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, είτε στο ΤΕΠΑΚ και ταυτόχρονα σε κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα της Ελλάδας. Σε περίπτωση που επιλέξουν τις σπουδές στην Κύπρο αφήνουν τη θέση στην Ελλάδα, ενώ εάν επιλέξουν τις σπουδές στην Ελλάδα θα κενωθεί η θέση τους στην Κύπρο. Πανεπιστήμιο Κύπρου και ΤΕΠΑΚ θα έχουν ξεκάθαρη εικόνα για το ποιοι φοιτητές τους τελικά θα επιλέξουν την Ελλάδα, σε μερικές μέρες αφότου ολοκληρωθούν οι εγγραφές στα μαθήματα.