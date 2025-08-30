Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ένα από τα τέσσερα ιδιωτικά ακαδημαϊκά ιδρύματα (και το πρώτο από την Κύπρο) που εξασφάλισε άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι πόρτες του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα θα ανοίξουν τον Οκτώβριο και οι Σχολές που θα λειτουργήσουν είναι συνολικά έξι: Ιατρική, Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιστημών και Μηχανικής, Επιστημών Ζωής και Υγείας και Νομική Σχολή. Στο πλαίσιο αυτών των έξι Σχολών θα προσφερθούν εννέα προγράμματα, σε πρώτη φάση προπτυχιακά, ενώ γίνονται τώρα οι απαραίτητες διαδικασίες για να πιστοποιηθούν και δύο μεταπτυχιακά. Συγκεκριμένα, έχουν υποβληθεί στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας για πιστοποίηση και προσφορά στο UNIC Athens, τα προπτυχιακά προγράμματα Ιατρικής, Νομικής, Φαρμακευτικής, Πληροφορικής, Επιστήμης Δεδομένων, Ψυχολογίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Διοίκησης Μάρκετινγκ για το 2025. Τα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα που είναι ο στόχος είναι το MBA και το Διδακτορικό στις Ιατρικές Επιστήμες (PhD in Medical Sciences), με σκοπό την έναρξή τους το 2026.

Όσον αφορά στη γλώσσα διδασκαλίας, θα είναι συνδυασμός ελληνικής και αγγλικής.

Κληθείς από τον «Φ» να σχολιάσει την εξέλιξη αυτήν, ο πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Νίκος Καρτακούλλης, έκανε λόγο για μια ιστορική μέρα για την εξέλιξη, πρόοδο και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του τόσο στους ανθρώπους του πανεπιστημίου, όσο και στους φορείς που το στήριξαν σε αυτό το βήμα. «Πραγματικά έγινε μια τιτάνια προσπάθεια για να επιτευχθεί αυτό», σημείωσε ο κ. Καρτακούλλης, εκφράζοντας την ικανοποίηση και τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στην ιστορία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Παράλληλα, επεσήμανε πως αυτή η εξέλιξη δεν είναι μόνο θετική για το ακαδημαϊκό ίδρυμα αλλά και για την Κύπρο γενικότερα.

Ερωτηθείς για τις υποδομές του πανεπιστημίου στην Ελλάδα και κατά πόσον οι Σχολές και υπηρεσίες του θα είναι συγκεντρωμένες σε μια περιοχή ή διάσπαρτες σε διάφορες, ο κ. Καρτακούλλης απάντησε πως για την εξυπηρέτηση των αναγκών του πανεπιστημίων –όλων του των προγραμμάτων– έχει ανακαινιστεί ένα κτήριο συνολικής έκτασης 12.500 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή του Ελληνικού, στην Αργυρούπολη. «Πρόκειται για ένα κτήριο–στολίδι», ανέφερε ο πρόεδρος του Συμβουλίου, το οποίο έχει πιστοποιηθεί με LEED που παρέχει ένα πλαίσιο για υγιή, αποδοτικά και πράσινα κτήρια.

Αναφορικά με το ενδιαφέρον υποψήφιων φοιτητών, κρίνεται ως μεγάλο και αφορά κυρίως φοιτητές από την Ελλάδα.

Τα υπόλοιπα πανεπιστήμια που εξασφάλισαν την άδεια λειτουργίας τους στην Ελλάδα είναι το The Open University Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη, το The University of York City στη Θεσσαλονίκη και το The University of Keele, Greece στην Αθήνα.