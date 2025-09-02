Πίσω στα σχολεία επέστρεψαν χθες χιλιάδες εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων καθώς αρχίζει κι επίσημα η νέα σχολική χρονιά. Η πρώτη εβδομάδα της παρουσίας τους στα σχολεία είναι συνυφασμένη με την οργάνωση τμημάτων και σχολικής μονάδας καθώς και με τον διαχωρισμό καθηκόντων και υποχρεώσεων. Στόχος, να διεκπεραιωθούν όλα όσα πρέπει να γίνουν για να είναι σε θέση εκπαιδευτικοί και σχολεία να υποδεχθούν τους μαθητές τους. Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη Παρασκευή θα επιστρέψουν οι μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης (δηλ. Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές), ενώ την επόμενη Δευτέρα, το κουδούνι θα χτυπήσει για τους μαθητές της δημόσιας Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Ένα από τα θέματα που απασχολούν τα σχολεία τις πρώτες μέρες της επαναλειτουργίας τους είναι σίγουρα, η στελέχωσή τους. Πρόκειται για ένα ζήτημα που τις τελευταίες μέρες βρέθηκε στο προσκήνιο και αυτό κυρίως, λόγω των έντονων τοποθετήσεων εκπαιδευτικών οργανώσεων περί σημαντικής διοικητικής υποστελέχωσης σχολικών μονάδων.

Όπως είναι γνωστό, την περασμένη Παρασκευή, ΟΕΛΜΕΚ και Σύνδεσμος Διευθυντών σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης αποφάσισαν όπως οι διευθυντές απέχουν από την προγραμματισμένη ενημερωτική συνάντηση με το υπουργείο Παιδείας για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αντιδρώντας στην έλλειψη βοηθών διευθυντών και βοηθών διευθυντών Α΄ στα σχολεία.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρη Ταλιαδώρο, το πρόβλημα αυτό εντείνεται γιατί υπάρχουν εκπαιδευτικοί που ενώ προάγονται στις διοικητικές αυτές θέσεις, οι οποίες είναι νευραλγικής σημασίας για τα σχολεία, εντούτοις παραμένουν αποσπασμένοι κυρίως στο υπουργείο Παιδείας. Ο κ. Ταλιαδώρος έκανε λόγο για περίπου 25% των σχολείων τα οποία σήμερα είναι διοικητικά υποστελεχωμένα.

Στο θέμα αυτό επανήλθε και χθες ο κ. Ταλιαδώρος σε παρέμβασή του στην εκπομπή «Αποκλειστικά» στην τηλεόραση Βεργίνα Κύπρου, σημειώνοντας πως πρόκειται για ένα απαράδεκτο γεγονός, το οποίο παρά τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν από πέρσι, δεν έχει επιλυθεί. «Είναι κοροϊδία και εμπαιγμός», είπε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, «να μας λέει η Υπουργός ότι δύο άτομα από τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) θα πάνε πίσω στα σχολεία». Έκανε αναφορά για περίπου 80 – 90 εκπαιδευτικούς που είναι ή έχουν προαχθεί σε βοηθούς διευθυντές ή και βοηθούς διευθυντές Α΄ και αντί να βρίσκονται στη διοίκηση των σχολείων, είναι αποσπασμένοι και σύμφωνα με τον κ. Ταλιαδώρο, σε κάποιες περιπτώσεις ασχολούνται με καθήκοντα που δεν είναι συναφή με τις σπουδές τους. Επίσης, μίλησε για αποσπάσεις που χρονίζουν, αναφερόμενος σε άτομο αποσπασμένο για 19 χρόνια. «Κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται, Υπουργοί αλλάζουν, αλλά κάποιοι είναι σταθεροί στην απόσπαση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ταλιαδώρος. Σημειώνεται ότι σήμερα, ΟΕΛΜΕΚ και υπουργός Παιδείας θα συναντηθούν εκ νέου για το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και δεν αποκλείεται να θέσει ξανά το ζήτημα της στελέχωσης η οργάνωση.

Ερωτηθείσα εάν υπάρχει αντίστοιχο ζήτημα και στην Προδημοτική και τη Δημοτική Εκπαίδευση, η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, απάντησε καταφατικά στον «Φ», σημειώνοντας ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, απλές νηπιαγωγοί καλούνται να εκτελούν χρέη διευθύνουσας νηπιαγωγείου καθώς υπάρχει διοικητική υποστελέχωση. Για την επίλυση του θέματος, η κ. Βασιλείου ανέφερε ότι χρειάζονται νέες οργανικές θέσεις. Επίσης, αναφέρθηκε και στο θέμα του γραμματειακού προσωπικού των Δημοτικών Σχολείων, το οποίο για τρεις ώρες την εβδομάδα θα πρέπει να μεταβαίνει στο γειτονικό δημόσιο Νηπιαγωγείο για γραμματειακά καθήκοντα. Κάτι το οποίο, σύμφωνα με την πρόεδρο της ΠΟΕΔ, δημιουργεί μεγάλα κενά στα νηπιαγωγεία αλλά και για κάποιες ώρες εβδομαδιαίως αφήνει σε εκκρεμότητα τα δημοτικά.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να υπάρξει ξεκάθαρη εικόνα στα σχολεία για το κατά πόσον έχουν καλυφθεί ή όχι επαρκώς οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Από πλευράς της, η ΠΟΕΔ, θα αποστείλει εντός της εβδομάδας σχετικό ερωτηματολόγιο στα σχολεία ούτως ώστε να έχει ακριβή εικόνα και αριθμούς για την στελέχωσή τους.

Διαφορετική είναι η ανάγνωση του υπουργείου Παιδείας για το θέμα, το οποίο θεωρεί ότι οι αποσπάσεις βαθμοφόρων εκπαιδευτικών δεν δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Πηγές του αναφέρουν ότι χρειάζονται αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί σε διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου καθώς μπορούν με τη γνώση και την εμπειρία τους να βοηθήσουν, ενώ λέχθηκε ότι εκεί και όπου χρειάζονται βοηθοί διευθυντές δόθηκαν οδηγίες για την αναπλήρωση τους από άλλους εκπαιδευτικούς.

Στο μεταξύ, ιδιαίτερα αισιόδοξο ήταν το χθεσινό μήνυμα της αρμόδιας υπουργού, Αθηνάς Μιχαηλίδου, για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. «Ο/η εκπαιδευτικός είναι ο θεμέλιος λίθος κάθε προσπάθειας αλλαγής. Γι’ αυτό και ως Πολιτεία και ως υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας επενδύουμε με συνέπεια στη βελτίωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αναβαθμίζοντας, ενδυναμώνοντάς σας και σεβόμενοι πλήρως το έργο και την αποστολή σας. Η φετινή χρονιά αρχίζει με συγκεκριμένες εμφάσεις και προτεραιότητες, βελτιώσεις αλλά και προκλήσεις. Μέριμνά μας είναι να διευκολύνουμε το έργο σας μέσα στην τάξη και το σχολείο. Το ΥΠΑΝ είναι δίπλα σας, έτοιμο να ακούσει και να επιλύσει κάθε ζήτημα που προκύπτει, μέσα από ειλικρινή διάλογο και συνεργασία τόσο με εσάς όσο και με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Γιατί μόνο μέσω διαλόγου μπορούμε να δίνουμε λύσεις και να κτίζουμε εμπιστοσύνη», ανέφερε μεταξύ άλλων η Υπουργός.