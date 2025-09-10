Την αντίθεσή της σε κάθε προσπάθεια παρεμπόδισης ή καθυστέρησης της υλοποίησης του έργου της ανέγερσης δύο νέων εκπαιδευτηρίων στο κέντρο της Πάφου, τονίζει με ανακοίνωση της η δημοτική σύμβουλος Πάφου και μέλος της Σχολικής Εφορείας Πάφου, Αγάθη Σαββίδου. Πρόκειται για ένα έργο που η τοπική κοινωνία περίμενε εδώ και πολλά χρόνια και που έρχεται να καλύψει σημαντικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών μας, επισημαίνει.

Η δημιουργία σύγχρονων και ασφαλών σχολικών υποδομών δεν αποτελεί μόνο μια επένδυση στην εκπαίδευση, αλλά και μια ουσιαστική παρακαταθήκη για το μέλλον της πόλης μας, αναφέρει η Αγάθη Σαββίδου. Τα σχολεία αυτά θα προσφέρουν στους μαθητές μας το κατάλληλο περιβάλλον για μάθηση, δημιουργικότητα και πρόοδο.

Γνωρίζω από πρώτο χέρι τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα συγκατοικούντα σχολεία, Λύκειο Κύκκου και Νικολαίδειο Γυμνάσιο, καθώς διετέλεσα πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων του Νικολαιδείου για δύο συνεχόμενες χρονιές. Μάλιστα, οι θητείες αυτές, επισημαίνει, συνέπεσαν με την περίοδο της πανδημίας, η οποία ανέδειξε ακόμη πιο έντονα τα λειτουργικά και κτηριακά προβλήματα των δύο συγκατοικούντων σχολείων, του Λυκείου Κύκκου και του Νικολαϊδείου.

Η προσωπική αυτή εμπειρία με κάνει να εκτιμώ ακόμη περισσότερο τη σημασία του έργου, καθώς αποτελεί απάντηση σε χρόνιες ανάγκες και ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή στην εκπαίδευση της πόλης μας, καταλήγει.