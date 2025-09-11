Μετά τη μονοπώληση του ενδιαφέροντος στην επαρχία Πάφου για δύο κύρια οδικά έργα, αυτά του αυτοκινητοδρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς και του νέου δρόμου προς το αεροδρόμιο, στην ατζέντα των τοπικών φορέων επανέρχεται μετά τις θερινές διακοπές και η κατασκευή του νέου οδικού άξονα που θα εξυπηρετεί τη δυτική περιοχή της Πάφου και κυρίως την τουριστική περιοχή Κόλπου των Κοραλλίων.

Η υλοποίηση του μεγάλου έργου, που βάσει των προτάσεων και αρχικών μελετών διαλαμβάνει την κατασκευή σύγχρονης λεωφόρου τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας από τους Τάφους των Βασιλέων στην Κάτω Πάφο μέχρι τον Κόλπο των Κοραλλίων στην Πέγεια, άρχισε να μελετάται από το 2024 και το προηγούμενο εξάμηνο πραγματοποιήθηκαν σε Λευκωσία και Πέγεια οι δύο πρώτες προπαρασκευαστικές συσκέψεις. Η θερινή περίοδος, με τις αρνητικές εξελίξεις για τον δρόμο Πάφου-Πόλης και τον δρόμο προς το αεροδρόμιο, άφησε το συγκεκριμένο έργο εκτός καθημερινής ατζέντας, ωστόσο με την επαναδραστηριοποίηση όλων των κρατικών υπηρεσιών μετά τις διακοπές, επανέρχεται στην κορυφή της ατζέντας της Πάφου.

Μιλώντας στον «Φ» ο Δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου, τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης λεωφόρου τετραπλής όδευσης, η οποία να ανταποκρίνεται σε όλα τα σύγχρονα πρότυπα ασφάλειας και εξυπηρέτησης των πολιτών. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2024 στο Υπουργείο Μεταφορών η πρώτη σύσκεψη για το θέμα και στις αρχές Σεπτεμβρίου η δεύτερη, στην Πέγεια, με στόχο τον συντονισμό των κρατικών υπηρεσιών και των μελετητών του έργου, ανέφερε.

Η αναβάθμιση της εν λόγω οδικής αρτηρίας και η δημιουργία, ουσιαστικά μιας λεωφόρου τετραπλής όδευσης, έχει μείζονα σημασία για όλη την χαμηλή περιοχή Πάφου, τόνισε ο κ. Λάμπρου, δεδομένου ότι πρόκειται για παράλια έκταση στην οποία συγκεντρώνεται ουσιαστικά το 40% των τουριστικών καταλυμάτων της επαρχίας.

Παρόλα αυτά μέχρι τώρα, επεσήμανε, η υφιστάμενη οδική αρτηρία δεν παρέχει ιδεώδη επίπεδα ασφαλείας για αυτοκινητιστές, ποδηλάτες και πεζούς, ενώ σε πολλά σημεία της δεν έχει καν φωτισμό και πεζοδρόμια.

Ο στόχος που έχει τεθεί είναι να αρχίσει να κατασκευάζεται το έργο εντός του 2026, τόνισε ο κ. Λάμπρου, εκφράζοντας τη βούληση του Δήμου Ακάμα να συνδράμει από την πλευρά του όπως μπορεί για την ταχύτερη υλοποίηση του μεγάλου έργου.