Σε παρεμβάσεις και διαβήματα για δύο σοβαρά ζητήματα κοινωνικής φύσης, που επηρεάζουν και συγκεκριμένες κατηγορίες συμπολιτών μας, προέβη τις τελευταίες μέρες ο Αντιδήμαρχος Πάφου.

Ο Άγγελος Ονησιφόρου ζήτησε την δημιουργία μόνιμης δομής φιλοξενίας και στήριξης για παιδιά με αυτισμό, σε μια προσπάθεια να παρέχεται στα παιδιά αυτά συνεχής και ενδεδειγμένη αρωγή όποτε υπάρχει ανάγκη.

Ο Αντιδήμαρχος Πάφου επανέφερε επίσης το θέμα της μονιμότητας των ναυαγοσωστών για το οποίο είχε αναλάβει πρωτοβουλία και πρόσφατα, με αφορμή την σωτήρια επέμβαση ναυαγοσώστη στην Κάτω Πάφο όταν κινδύνευε ηλικιωμένος συνάνθρωπος μας. Ο κ. Ονησιφόρου προώθησε στα αρμόδια τμήματα σχετική επιστολή των ναυαγοσωστών για το θέμα της μόνιμης απασχόλησης των 90 εργαζόμενων στον συγκεκριμένο τομέα.