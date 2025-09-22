Η φετινή χρονιά αποτέλεσε συνέχεια της χρονιάς-ρεκόρ του 2024 στο θέμα της τέλεσης πολιτικών γάμων στον Δήμο Ακάμα. Και τα καλά νέα δεν σταματούν εδώ, αφού οι προκρατήσεις, η εκδήλωση ενδιαφέροντος και όλα τα άλλα δεδομένα δείχνουν ότι και το 2026 στην Πέγεια θα πορευθούν με…σπασμένα φρένα όσον αφορά στην ιδιαίτερα προσοδοφόρο αυτή δραστηριότητα.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ειδικότερα ότι σημαντικός είναι ήδη ο αριθμός των κρατήσεων από ευρωπαικές χώρες για την τέλεση πολιτικών γάμων στην φημισμένη Βρύση των Πεγειώτισσων και στα άλλα αξιοθέατα της δημοτικής αρχής για τον επόμενο χρόνο. Σύμφωνα με την αρμόδια λειτουργό του γραφείου τέλεσης πολιτικών γάμων στον Δήμο Ακάμα, Μαρία Γιάγκου, μάλιστα το πλέον αξιοσημείωτο είναι ότι στην Πέγεια οι κρατήσεις δεν γίνονται πλέον μόνο για το 2026, αλλά φθάνουν μέχρι και για τα επόμενα χρόνια.

Όπως χαρακτηριστικά αποκάλυψε μιλώντας στoν «Φ» η Μαρία Γιάγκου, στην Πέγεια γίνονται πλέον κρατήσεις ακόμη και για το 2027. Γεγονός, επισημαίνει, που καταδεικνύει τόσο την δημοφιλία της περιοχής μεταξύ των ξένων τουριστών, όσο και την επαναφορά της βιομηχανίας τέλεσης πολιτικών γάμων στα πολύ υψηλά επίπεδα που ίσχυαν προ πανδημίας.

Η κ. Γιάγκου τόνισε ακόμη ότι μετά το 2024 και η τρέχουσα σεζόν θα κλείσει ως σπουδαία χρονιά στον κλάδο, ενώ και τα επόμενα χρόνια η κατάσταση προδιαγράφεται πολύ ικανοποιητική αφού ήδη το καλεντάρι των κρατήσεων είναι γεμάτο σε μεγάλο βαθμό και για το 2026 από αυτή την περίοδο.

Από τις τελετές τα ταμεία γέμισαν με σημαντικά χρηματικά ποσά, όπως άλλωστε συνέβη την διετία αυτή και σε Πάφο και Γεροσκήπου, με την δημοτική αρχή Ακάμα να εκφράζει την ικανοποίηση της για την εκτόξευση της όλης δραστηριότητας.

Ο Δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου, τόνισε ιδιαίτερα την σημασία της επαναφοράς της κανονικότητας στον κλάδο αφού αυτός αποτελεί ένα από τα κυριότερα οικονομικά έσοδα του Δήμου που παραδοσιακά θεωρείται από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς σε διεθνές επίπεδο για την τέλεση των πολιτικών γάμων, λόγω των σπουδαίων φυσικών τοπίων που προσφέρει.