Για ακόμη μία χρονιά, η Λεμεσός ετοιμάζεται να φιλοξενήσει έναν από τους μακροβιότερους και πιο αγαπημένους πολιτιστικούς θεσμούς της Κύπρου.Η Γιορτή του Κρασιού επιστρέφει φέτος πιο δυναμική και ανανεωμένη από ποτέ. Από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου, ο Δημόσιος Κήπος Λεμεσού μεταμορφώνεται σε ένα πολύχρωμο σκηνικό γεμάτο γευστικές εμπειρίες, μουσική, παραδόσεις και άφθονο κυπριακό κρασί, προσκαλώντας ντόπιους και επισκέπτες να γιορτάσουν μαζί 64 χρόνια ιστορίας.

Κατά την ψεσινή παρουσίαση του προγράμματος, ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, υπογράμμισε ότι κάθε βράδυ, από τις 19:00 μέχρι τα μεσάνυχτα, οι πύλες του Δημόσιου Κήπου θα είναι ανοιχτές για να υποδεχθούν χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό.

«Φέτος γιορτάζουμε 64 χρόνια ιστορίας αυτού του θεσμού. Η Γιορτή ξεκινά με μια εντυπωσιακή τελετή έναρξης κάτω από εμβληματικό βρακά, και συνεχίζεται με ένα πλήρως ανανεωμένο και εμπλουτισμένο πρόγραμμα».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και την Κύπρο, θεατρικές παραστάσεις από τοπικούς θιάσους και πολιτιστικούς φορείς, καθώς και λαογραφικές εκδηλώσεις με παραδοσιακούς χορούς και μουσικές. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν παραδοσιακή κυπριακή κουζίνα σε υπαίθρια εστιατόρια, με λαϊκή μουσική, προσιτές τιμές και υψηλά πρότυπα ποιότητας και υγιεινής.

Ξεχωριστή θέση στη φετινή Γιορτή έχουν τα κυπριακά οινοποιεία, τα οποία θα προσφέρουν εμφιαλωμένα κρασιά σε ειδικές τιμές, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιούνται εκθέσεις φωτογραφίας και γελοιογραφίας, καθώς και διαλέξεις με θέμα την οινοπαραγωγή, προσδίδοντας έναν ισχυρό πολιτιστικό χαρακτήρα στη διοργάνωση.

Για τα παιδιά έχει προετοιμαστεί ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα, σε ξεχωριστό χώρο εντός του Δημόσιου Κήπου, με στόχο τη δημιουργική απασχόληση και την ψυχαγωγία τους. Οι μικροί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν θέατρο σκιών, να συμμετάσχουν σε εργαστήρια αγγειοπλαστικής, να παίξουν παραδοσιακά παιχνίδια και να διασκεδάσουν με τον ξυλοπόδαρο βρακά και τους ταχυδακτυλουργούς, που χαρίζουν στο χώρο μια ξεχωριστή, μαγική ατμόσφαιρα.

Η Γιορτή του Κρασιού… ταξιδεύει στα κρασοχώρια

Για άλλη μια χρονιά, η Γιορτή δεν θα περιοριστεί μόνο εντός της πόλης. Την πρώτη και την τελευταία Κυριακή, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε φημισμένα κρασοχώρια της Επαρχίας Λεμεσού. Συγκεκριμένα, την πρώτη Κυριακή οι εκδηλώσεις θα γίνουν στο κρασοχώρι, την Μαλιά, ένα χωριό που πρόσφατα επλήγη από πυρκαγιές, ενώ τη δεύτερη Κυριακή στο κουμανταροχώρι, Καλό Χωριό,.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την αυθεντική κυπριακή φιλοξενία, μέσα από παραδοσιακά τραγούδια, χορούς, εδέσματα όπως παλουζέ, σιουσιούκο, και –φυσικά– ποιοτικό κυπριακό κρασί.

«Η Γιορτή του Κρασιού είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της πόλης μας. Αποτελεί μια γιορτή παράδοσης, πολιτισμού και φιλοξενίας για όλη την Κύπρο. Σας προσκαλούμε όλους να βρεθούμε στον Δημόσιο Κήπο και να γιορτάσουμε μαζί», κατέληξε ο Δήμαρχος Λεμεσού.

Δωρεάν λεωφορεία από όλες τις πόλεις

Από την πλευρά της, η πολιτιστική λειτουργός του Δήμου, Σκεύη Αντωνιάδου, ανακοίνωσε ότι θα διατίθενται δωρεάν λεωφορεία από όλες τις πόλεις για τη μεταφορά του κοινού στη Γιορτή, με στόχο την ασφαλή πρόσβαση και επιστροφή των επισκεπτών. Η μεταφορά απαιτεί προκράτηση, με όλες τις σχετικές πληροφορίες να είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λεμεσού.

Η κ. Αντωνιάδου ανέφερε επίσης τα ονόματα των μεγάλων καλλιτεχνών που θα πλαισιώσουν τις βραδιές της Γιορτής, όπως Παντελής Θαλασσινός, Κώστας Μακεδόνας, Στέλιος Διονυσίου και Ρίτα Αντωνοπούλου, σε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Τόνισε, παράλληλα, ότι ο Δήμος στηρίζει τους Κύπριους καλλιτέχνες, οι οποίοι θα συνοδεύουν τους Ελλαδίτες συναδέλφους τους.

Φέτος, η Γιορτή δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στους νέους, με ένα νεανικό πρόγραμμα και επιπλέον δραστηριότητες στον παιδότοπο. Ανάμεσα στις καινοτομίες, η παρουσία παραδοσιακών επαγγελμάτων, όπως η κατασκευή τόνενης καρέκλας και ο στολισμός του κολότζι, προσφέρει μια εμπειρία σε όλους.

Η είσοδος παραμένει στα €5 για ενήλικες, €3 για νέους 13-17 ετών, ενώ η είσοδος για παιδιά κάτω των 12 ετών είναι δωρεάν. Ο Δήμος θα προσφέρει και φέτος δωρεάν κρασί, με γευσιγνωσίες να πραγματοποιούνται από τις 19:00 έως τις 22:00 σε όλα τα οινοποιεία.