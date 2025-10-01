H Μονάδα Αφαλάτωσης στα Κούκλια λειτουργεί πλέον κανονικά και σε πλήρεις ρυθμούς αφού οι πρώτες ημέρες μετά την επιδιόρθωση της που αποτελούσαν δοκιμαστική περίοδο έδειξαν ότι πέρασε τα τεστ με άριστες επιδόσεις. Οι δοκιμές, σύμφωνα με τον Επαρχιακό Μηχανικό του ΤΑΥ Πάφου, Χάρη Κασιουλή, αφορούσαν στον ποιοτικό αρχικά και στον ποσοτικό στη συνέχεια έλεγχο λειτουργίας της επιδιορθωμένης μονάδας.

Ο κ. Κασιουλής τόνισε στον «Φ» ότι και οι δύο αυτές παράμετροι πέρασαν τους σχετικούς ελέγχους με πλήρως ικανοποιητικά και προσδοκώμενα αποτελέσματα, με αποτέλεσμα από την περασμένη Δευτέρα η επαναλειτουργία της Μονάδας να διεξάγεται κανονικά και με την ημερήσια παραγωγή των 15 χιλιάδων κυβικών μέτρων νερού να διοχετεύεται κανονικά στο δίκτυο ύδρευσης της Πάφου.

Η ποσότητα αυτή, διευκρίνισε, αποτελεί και τη συμβατική δυναμικότητα της Μονάδας βάσει της σύμβασης που είχε υπογραφεί με τον ανάδοχο, ενώ τους επόμενους μήνες και πάντως πριν από το καλοκαίρι του 2026 θα γίνει επαναδιαπραγμάτευση μεταξύ Κράτους και αναδόχου για αύξηση της παραγόμενης ποσότητας από την μονάδα των Κουκλιών.

Με την πλήρη αποκατάσταση και λειτουργία της Μονάδας, εξασφαλίζεται πλέον η ομαλότερη υδροδότηση της επαρχίας Πάφου, ενισχύοντας την επάρκεια νερού, τόνισε ο κ. Κασιουλής, επισημαίνοντας επιπρόσθετα ότι άλλες δύο χιλιάδες ημερησίως διοχετεύονται στο δίκτυο από την κινητή μονάδα της Κισσόνεργας.

Αυτό σημαίνει, εξήγησε, ότι το διυλιστήριο Απρόκρεμμου θα χρειάζεται να παράγει σημαντικά μικρότερες ποσότητες, γεγονός που θα συντείνει στο να εξοικονομείται πλέον μια σημαντική ποσότητα νερού που αφαιρείτο από τον αποταμιευτήρα του Ασπρόκρεμμου για να πάει στο διυλιστήριο.