Στο επίκεντρο μου είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και η ανάδειξη των μοναδικών χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων της επαρχίας Πάφου. Το σαφές αυτό στίγμα δίνει ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, μιλώντας στον «Φ» με αφορμή την συμπλήρωση του πρώτου χρόνου από την λειτουργία του νέου οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης που μπήκε στη ζωή μας από την 1η Ιουλίου 2024.

Ο κ. Πιττοκοπίτης τονίζει ιδιαίτερα την σημασία που αποδίδει στο θέμα της οικονομικής διαχείρισης του νέου φορέα, κάνοντας λόγο για απόλυτη ανάγκη διαφάνειας στη διαχείριση πόρων.

Ύψιστη προτεραιότητα μου είναι η βελτίωση της ζωής των κατοίκων της επαρχίας Πάφου, με την επίλυση των προβλημάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΕΟΑ, καθώς και την προώθηση καινοτόμων πρακτικών για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, αναφέρει. Θα καταργήσουμε τις πολύπλοκες διαδικασίες και την έλλειψη αμεσότητας στην εξυπηρέτηση του πολίτη και θα προωθήσουμε την πολιτική απάντησης κάθε αιτήματος που υποβάλλεται σε μας, σε χρονικό διάστημα ενός μηνός.

Ο πρώτος Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου παρατηρεί επίσης ότι μείζονος σημασίας για την επίτευξη των στόχων του Οργανισμού, είναι η αξιοποίηση του κεντρικού συστήματος που παρέχει άμεση πληροφόρηση για ζητήματα των πολιτών και θα συντείνει στον άμεσο χειρισμό των υποθέσεων που έρχονται ενώπιον του. Στόχος είναι να έχουν όλοι οι πολίτες τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων τους, επισημαίνει, και να ενημερώνονται άμεσα για την εξέλιξη της διαδικασίας επί των αιτημάτων αυτών.

Σε ότι αφορά στην έκδοση των πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών, είπε, απλοποιούμε άμεσα τις πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες υιοθετώντας μια νέα πολιτική με ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή το ηλεκτρονικό σύστημα απλοποίησης των διαδικασιών υποβολής και επιτάχυνσης των αδειοδοτήσεων, ενώ είναι στο τελικό της στάδιο και η διαδικασία πρόσληψης νέου διευθυντή και άλλου προσωπικού στο εν λόγω τμήμα για την ακόμη πιο αποτελεσματική και γρήγορη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ενισχύουμε την διαφάνεια, τόνισε ο Περιφερειάρχης Πάφου, με στόχο την μείωση της ταλαιπωρίας και του κόστους που συνεπάγονται οι χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες, ενώ παράλληλα στόχος μας είναι η διευκόλυνση της απόκτησης κατοικίας και η διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του κάθε παφίτη.

Βασικός πυλώνας του ΕΟΑ Πάφου, είπε ο πρόεδρος του, είναι και η βέλτιστη διαχείριση των πολύτιμων υδάτινων πόρων. Στοχεύουμε στην άμεση επίλυση των προβλημάτων με το σύστημα ύδρευσης, της απόδοσης ασφάλειας και της ποιότητας του νερού. Αυτό θα επιτευχθεί, τόνισε, με την δημιουργία κεντρικού συστήματος υδατοπρομήθειας στην Πάφο όπως συμβαίνει στις άλλες πόλεις της Κύπρου και με την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων αγωγών ύδρευσης, που προχωρεί ήδη. Η εφαρμογή της έξυπνης ύδρευσης με αυτοματοποιημένα συστήματα και αισθητήρες, παρατήρησε, και η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στον τομέα αυτό θα είναι κάτι παραπάνω από αισθητή και επωφελής οικονομικά για τους πολίτες.

Και όλα αυτά, θα επιταχυνθούν πλέον άμεσα, μετά το πολύ δύσκολο καλοκαίρι που προκάλεσε ειδικά στην Πάφο η καταστροφή της Μονάδας Αφαλάτωσης στα Κούκλια και η μεγάλη ζημιά στο φράγμα του Μαυροκόλυμπου. Μέσα σε ένα εφιαλτικό σκηνικό που προκάλεσαν οι μη αναμενόμενες αυτές καταστροφές, καταφέραμε να διαβούμε την θερινή περίοδο χωρίς περικοπές στην ύδρευση και με τις λιγότερες δυνατές στην άρδευση.

Ο Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης τόνισε ότι η ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του ΣΑΠΑ αποτελεί βασική πολιτική του Οργανισμού. Στόχος μας, είπε, είναι η ανάπτυξη ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών και έξυπνου συστήματος παρακολούθησης δεδομένων, που θα επιτρέψουν την έγκαιρη και αποδοτική επίλυση προβλημάτων. Στα πλαίσια των νέων πράσινων πρακτικών, ανέφερε, στοχεύουμε στην πλήρη αξιοποίηση των λυμάτων για παραγωγή βιοαερίου και εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Ήδη, έχουμε προχωρήσει και στην αντικατάσταση πεπαλαιωμένων σωληνώσεων και συστημάτων που ήταν υπεύθυνα για τις υπερχειλίσεις που ταλαιπωρούσαν την παραλιακή περιοχή και που πλέον έπαψαν να παρατηρούνται.

Στόχος μου, κατέληξε ο πρώτος Περιφερειάρχης Πάφου, είναι μια καλύτερη ζωή για κάθε παφίτη και μια βιώσιμη διαχείριση των δημόσιων πόρων, με τις αρχές της διαφάνειας και αειφορίας να αποτελούν αιχμή του δόρατος μας.