Οι συχνές και σοβαρών επιπτώσεων πυρκαγιές των τελευταίων καλοκαιριών στην Τάλα, έχουν κινητοποιήσει την τοπική αρχή η οποία έχει εκπονήσει και υλοποιεί σχεδιασμό για την θωράκιση της κοινότητας και του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος της. Ήδη στην περιοχή πέριξ της φημισμένης διεθνώς Μονής Αγίου Νεοφύτου έχουν ολοκληρωθεί έργα πυροπροστασίας που περιλαμβάνουν την δημιουργία αντιπυρικών λωρίδων, οδών διακίνησης πυροσβεστικών οχημάτων στους χώρους πρασίνου και καθαρισμό της δασώδους έκτασης που περιβάλλει το μοναστήρι.

Παράλληλα, τα έργα των αντιπυρικών λωρίδων επεκτείνονται και σε άλλες περιοχές της Τάλας με στόχο την θωράκιση όλης της έκτασης ευθύνης του Κοινοτικού Συμβουλίου, μετά και τις φετινές συχνές πυρκαγιές που ξέσπασαν προκαλώντας ζημιές και ανησυχία για την τύχη μοναδικών θρησκευτικών μνημείων και σημαντικών οικοσυστημάτων.

Σε αυτά τα πλαίσια έχει ολοκληρωθεί ήδη για να λειτουργήσει με τη νέα θερινή σεζόν και το πυροφυλάκιο που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Τάλας, Γιαννάκη Κόνικκου και δωρεές επιχειρηματιών της περιοχής.

Το πυροφυλάκιο ανεγέρθηκε στην περιοχή του ξωκλησιού του Προφήτη Ηλία, το οποίο δεσπόζει των υψωμάτων που περιβάλλουν την Μονή Αγίου Νεοφύτου. Μιλώντας στον «Φ» ο πρόεδρος του Κ.Σ. Τάλας, τόνισε ότι το πυροφυλάκιο έχει ανεγερθεί με ιδιωτική χρηματοδότηση από επιχειρηματίες της περιοχής και έχει συμφωνηθεί ήδη με την Πυροσβεστική η πρακτική μέθοδος της λειτουργίας του.

Όπως εξήγησε συγκεκριμένα ο κ. Κόνικκος, το πυροφυλάκιο θα στελεχώνεται σε μόνιμη βάση από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που θα έχουν στη διάθεση τους ένα μεγάλο πυροσβεστικό όχημα, για το οποίο δημιουργήθηκε ήδη στην περιοχή του φυλακίου ο κατάλληλος χώρος για την κίνηση και στάθμευση του. Η στελέχωση του πυροφυλακίου είπε, θα αφορά στην θερινή περίοδο, όταν και ο κίνδυνος πυρκαγιών είναι καθημερινός και πολύ μεγάλος.

Η κατασκευή και λειτουργία πυροφυλακίου στην περιοχή είναι επιτακτική ανάγκη, ανέφερε ο κοινοτάρχης Τάλας, δεδομένου ότι η τεράστια έκταση από την οικιστική περιοχή της κοινότητας μέχρι τα όρια της Τσάδας και της Κοίλης είναι κατάφυτη και εμφανίζει σπουδαίας αξίας τοπόσημα, όπως την φημισμένη Μονή Αγίου Νεοφύτου, το ξωκλήσι του Αγίου Εφραίμ, αλλά και εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών και τηλεοπτικών σταθμών.