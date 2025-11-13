Μετά από μια ημέρα τρόμου και έντονης αγωνίας για το αύριο, η Πάφος πέρασε το βράδυ με απόλυτη ησυχία. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και μετά τον δεύτερο μεγάλο σεισμό του απογεύματος, τα σεισμικά φαινόμενα κόπασαν, τουλάχιστον αυτά που γίνονται αντιληπτά από τους πολίτες, με αποτέλεσμα το βράδυ να κυλήσει χωρίς άλλα αρνητικά γεγονότα στην επαρχία.

Παράλληλα οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων για έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα δεν επηρέασαν την Πάφο στο μεγαλύτερο μέρος της, αφού η βραδιά κύλησε χωρίς να βρέξει καν στις πλείστες περιοχές, πλην των ορεινών. Από τα χαράματα σήμερα το σύστημα φαίνεται να προσεγγίζει πάντως την πόλη της Πάφου και τη χαμηλή περιοχή, με αστραπές και βροντές να είναι το κύριο γνώρισμα των καιρικών φαινομένων εδώ και λίγες ώρες, χωρίς πάντως ακόμη βροχόπτωση.

Η επομένη μέρα των ισχυρών σεισμών θα βρει, στο μεταξύ, τα συνεργεία του ΕΟΑ Πάφου, της Επαρχιακής Διοίκησης, των αρμοδίων κρατικών τμημάτων και των τοπικών αρχών αυτοδιοίκησης στους δρόμους για να επιθεωρήσουν την κατάσταση και να παρέμβουν στις περιπτώσεις που καταγράφηκαν από τη συνεχή σεισμική δραστηριότητα της χθεσινής μέρας μικροπροβλήματα και ζημιές.

Όπως δήλωσε στον «Φ» ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, τα συνεργεία και οι υπηρεσίες του Οργανισμού είναι από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης της σεισμικής δραστηριότητας σε συνεχή ετοιμότητα για άμεση παρέμβαση όπου προκύψει ανάγκη.