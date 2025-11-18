Υπεγράφη χθες μεταξύ του Δήμου Ιεροκηπίας και του προτιμητέου προσφοροδότη η συμφωνία για την αλλαγή χρήσης του κτηρίου του πρώην Κοινοτικού Συμβουλίου Κονιών σε Κέντρο Φροντίδας Παιδιών μέχρι τεσσάρων ετών.

Το συμβόλαιο, συνολικής αξίας πέραν του μισού εκατομμυρίου ευρώ υλοποιείται μέσω του Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για τη δημιουργία νέων ή επέκταση υφιστάμενων δομών κοινωνικής φροντίδας, στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021 – 2026 με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε.

Το έργο προγραμματίζεται να ξεκινήσει την 1η Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί σε 22 εβδομάδες.