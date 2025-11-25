Μόλις 24 ώρες μετά τις πυρκαγιές που έκαιγαν για δύο ολόκληρες μέρες συνεχόμενα στην Πάφο, η επαρχία δέχθηκε από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι ενωρίς το βράδυ σήμερα κατακλυσμιαίες βροχές οι οποίες έπεφταν ακατάπαυστα και κατά περιόδους με ιδιαίτερη ένταση σε όλη την Πάφο.

Το θετικό είναι ότι μετά από τόσο έντονη ξηρασία, η γη απορρόφησε όλες τις ποσότητες νερού για εμπλουτισμό του υδροφόρου στρώματος και έτσι αποφεύχθηκαν σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα.

Ωστόσο πολλοί δρόμοι στο κύριο και το δευτερεύων οδικό δίκτυο πλημμύρισαν, προκαλώντας δυσκολίες στη διακίνηση οδηγών και πεζών, ενώ μικροπροβλήματα παρουσιάστηκαν και σε ανοιχτούς χώρους ή υπόγεια κατοικιών από την συσσώρευση υδάτων.

Η διάρκεια και η ένταση των βροχών προκάλεσε ευφορία σε γεωργούς και γενικά στους πολίτες, ενώ αναμένεται με ενδιαφέρον αύριο η καταγραφή του Τμήματος Υδάτων στα φράγματα, αφού εκτιμάται ότι έστω και σε μικρό βαθμό οι ραγδαίες βροχοπτώσεις ενδεχομένως θα δώσουν το πρώτο μήνυμα για εισροή των πρώτων ποσοτήτων στους αποταμιευτήρες.