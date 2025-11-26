Με στόχο την επιτόπια ενημέρωση και την καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν από τον ισχυρό ανεμοστρόβιλο που έπληξε την Κοινότητα Αυγόρου το μεσημέρι της Τρίτης, επισκέφθηκε χθες ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρίστος Ζαννέττου.

Σε δελτίο Τύπου του Δήμου Αγίας Νάπας αναφέρεται ότι στόχος της επίσκεψης ήταν η επιτόπια ενημέρωση, η καταγραφή των ζημιών και ο άμεσος συντονισμός των ενεργειών στήριξης προς τους πληγέντες κατοίκους.

Σημειώνεται ότι «ο ανεμοστρόβιλος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, με στέγες να παρασύρονται και σε αρκετές περιπτώσεις να σημειώνονται πλημμύρες στο εσωτερικό των σπιτιών. Επιπλέον, καταστράφηκαν εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων, θερμοσίφωνες, ενώ από τη σφοδρότητα των ανέμων αρκετά δέντρα αποκόπηκαν και έπεσαν σε δρόμους και αυλές σπιτιών».

Τον κ. Ζαννέττου συνόδευαν στην επίσκεψη του οι Αντιδήμαρχοι των Δημοτικών Διαμερισμάτων Αυγόρου, Σωτήρας και Άχνας Παναγής Μιχαηλάς, Αντώνης Κουμής και Νίκος Βάσιλας

ΚΥΠΕ