Η δημιουργία μιας σύγχρονης λαικής αγοράς, μετά την κατακύρωση του σχετικού διαγωνισμού τον περασμένο μήνα, αναμένεται ότι θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την αναζωογόνηση του εμπορίου στο κέντρο της πόλης, τόνισε μιλώντας στον «Φ» ο Αντιδήμαρχος Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου.

Μετά την κατακύρωση της προσφοράς και την έναρξη των έργων για την κατασκευή και λειτουργίας της, είπε, ο θεσμός των λαικών αγορών που λειτουργεί σε άλλες επαρχίες με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, θα δώσει την ευκαιρία στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων και της επαρχίας μας να πωλούν τα προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές σε ελκυστικές τιμές ώστε με τον τρόπο αυτό να επωφελείται τόσο ο παραγωγός δίδοντας του την ευκαιρία να αυξήσει το οικογενειακό του εισόδημα, όσο και ο καταναλωτής.

Η εξέλιξη αυτή, τόνισε ο κ. Ονησιφόρου, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη στήριξη τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών. Η δημιουργία μιας λαϊκής αγοράς στην Πάφο θα προσφέρει ένα χώρο όπου οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων θα έχουν τη δυνατότητα να προωθούν και να πωλούν τα προϊόντα τους απευθείας, εξαλείφοντας τους ενδιάμεσους και μειώνοντας το κόστος για τους καταναλωτές, παρατήρησε.

Ο Αντιδήμαρχος Πάφου ανέφερε επίσης ότι μια τέτοια πρωτοβουλία μπορεί να ενισχύσει την τοπική παραγωγή, να προωθήσει την κατανάλωση φρέσκων και ποιοτικών προϊόντων και να συμβάλει στην οικονομική βιωσιμότητα των μικρών παραγωγών.

Επιπλέον, κατέληξε, δημιουργεί μια ευκαιρία για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Πάφου να έρθουν πιο κοντά με τους παραγωγούς, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την εμπιστοσύνη στην τοπική αγορά.