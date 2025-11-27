Το φράγμα του Μαυροκόλυμπου είναι πλέον λειτουργικά πανέτοιμο, έχοντας περάσει με απόλυτη επιτυχία όλα τα δοκιμαστικά στάδια και όλα τα τεστ που έγιναν μετά τις εργασίες επιδιόρθωσης της σημαντικής βλάβης που προκάλεσε την αποστράγγιση του και άρχισε να «υποδέχεται» στον ταμιευτήρα του τις πρώτες ποσότητες νερού από τις έντονες βροχοπτώσεις του προηγούμενο διήμερου, έστω και σε πολύ μικρή ακόμη ποσότητα.

Από τις αρχές Οκτωβρίου οι εργασίες για την επιδιόρθωση της μεγάλης βλάβης που παρουσιάστηκε τον περασμένο Ιανουάριο έχουν ολοκληρωθεί και το φράγμα πέρασε επιτυχώς όλους τους αναγκαίους εξειδικευμένους και προληπτικούς ελέγχους που ακολούθησαν ώστε να επισημοποιηθεί ότι είναι σε πλήρη λειτουργία. Ο Μαυροκόλυμπος είναι πλέον επανασυδεδεμένος με το αρδευτικό δίκτυο της Πάφου και έτοιμος να δεχθεί τις ποσότητες νερού που θα φέρει η φετινή βροχόπτωση του υδρολογικού έτους. Το σύστημα εκκένωσης του φράγματος, που παρουσίασε την μεγάλη βλάβη και συνέτεινε στο να χαθούν όλες οι ποσότητες νερού που ήταν αποθηκευμένες, έχει πλέον αποκατασταθεί, ενώ έγιναν και οι απαραίτητες επιπρόσθετες εργασίες βελτίωσης για αποφυγή μελλοντικού προβλήματος.

Διευκρινίζεται ωστόσο ότι το συγκεκριμένο φράγμα είναι μεν συνδεδεμένο με το μεγάλο αρδευτικό έργο Πάφου, με πηγή το διυλιστήριο στον Ασπρόκρεμμο, αλλά μετά το φετινό καταστροφικό για την Πάφο καλοκαίρι, δεν υπάρχουν τα πλεονάσματα παραγόμενου επεξεργασμένου νερού που θα επέτρεπαν να εισρεύσουν ποσότητες από τη μονάδα του Ασπρόκρεμμου στον Μαυροκόλυμπο. Αυτό θα γίνει, όταν οι ανάγκες και η ζήτηση νερού από την μονάδα δεν θα είναι τόσο μεγάλες όσο σήμερα.

Μέχρι τότε ο Μαυροκόλυμπος αναμένει την συνέχιση των βροχοπτώσεων για να αρχίσει να γεμίζει και πάλι με νερό για την γεωργία της χαμηλής δυτικής Πάφου.