Ο Δήμος Στροβόλου ενημερώνει το κοινό ότι από την Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026, θα παραδοθεί στην κυκλοφορία το ανατολικό τμήμα της Τσερίου από το πρατήριο πετρελαιοειδών μέχρι το ύψος της οδού Μυρτιώτισσας και θα κλείσει το δυτικό τμήμα της οδού Τσερίου, από το πρατήριο πετρελαιοειδών μέχρι το ύψος της οδού Μυρτιώτισσας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα συνεχίσει να διεξάγεται και στις δύο κατευθύνσεις, με προσωρινό περιορισμό του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας, όπως ισχύει και τώρα. Παρακαλείται το κοινό να ακολουθεί την επιτόπου οδική σήμανση.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, έχουν προβλεφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και οι ρυθμίσεις που θα περιορίσουν την ταλαιπωρία των χρηστών του οδικού δικτύου.

Σχετικά με το έργο της οδού Τσερίου, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στον τηλεφωνικό αριθμό 22470470 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο tseriou@strovolos.org.cy.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο: https://tseriou.cy/.

Ο Δήμος Στροβόλου ευχαριστεί για το κοινό για την κατανόηση.