Μπορεί η Πάφος στο άμεσο μέλλον να έχει απεξαρτηθεί από τις καιρικές συνθήκες για την ύδρευση της λόγω των αφαλατώσεων που λειτουργούν πλέον, αλλά μακροπρόθεσμα είναι αναγκαία η προώθηση έργων για πλήρη απεξάρτηση όλης της επαρχίας στο υδατικό και για ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα στην άρδευση.

Αυτό τονίζει με δηλώσεις του στον «Φ» ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, ο οποίος αναφέρει ειδικότερα πως για τα δύο νέα φράγματα που από την ανάληψη των καθηκόντων του τόνιζε ότι είναι αναγκαίο να κατασκευασθούν στην Πάφο, έχουν ενταχθεί στον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του κράτους.

Πρόκειται, διευκρίνισε, για το φράγμα που ζητούσαμε να γίνει στην Επισκοπή, χωρητικότητας 5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού και το φράγμα στη Σουσκιού, το οποίο θα είναι εμπλουτιστικό και όχι αποθηκευτικό φράγμα, θα συγκρατεί δηλαδή τη ροή των υδάτων για να μην χάνονται ποσότητες.

Πρόκειται για έργα, είπε, που θα ενισχύσουν το υδατικό ισοζύγιο της επαρχίας Πάφου και θα στηρίξουν έμπρακτα και την ύδρευση και την άρδευση στην επαρχία. Έκανε δε λόγο για μια επαγγελματική τάξη ανθρώπων, αναφερόμενος στους γεωργούς, που πλέον πολύ δύσκολα θα έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν να ασχολούνται με την γεωργία και να έχουν εισοδήματα για να ζήσουν τις οικογένειες τους, αν δεν λάβουν ενίσχυση μέσω τέτοιων έργων από το κράτος.

Ο κ. Πιττοκοπίτης τόνισε επίσης ότι κυρίαρχο ζήτημα θεωρείται από τον ΕΟΑ Πάφου και η κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης για την ύδρευση του διαμερίσματος Πόλεως Χρυσοχούς. Η περιοχή αυτή, επεσήμανε, είναι η μόνη παγκυπρίως που υδροδοτείται αποκλειστικά από γεωτρήσεις. Και δεδομένης της παρατεταμένης ανομβρίας, παρατήρησε, ήδη πολλές εξ αυτών άρχισαν να παρουσίαζουν σημεία σοβαρής ελάττωσης των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού που έδιναν.

Άρα, μόνο μέσα από μια μονάδα αφαλάτωσης θα διασφαλίσουμε την μόνιμη επάρκεια νερού για το διαμέρισμα Χρυσοχούς, κατέληξε ο Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης.