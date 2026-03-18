Μετά την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας, που έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Δήμος Αθηένου ετοιμάζεται για ένα δεύτερο σημαντικό έργο, που θ’ αλλάξει την εικόνα της περιοχής στην οποία βρίσκονται οι πολύ γνωστές παραδοσιακές ταβέρνες.

Μετά την εξασφάλιση κονδυλίου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για ανάπλαση της περιοχής, με τις κατασκευαστικές εργασίες να εκτιμώνται περίπου στα €3 εκατ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν μέχρι τις 24 Απριλίου να καταθέσουν τις προσφορές τους, με τις εργασίες να εκτιμάται πως θα ξεκινήσουν το δεύτερο μισό του τρέχοντος έτους και θα έχουν διάρκεια περίπου 2 χρόνων.

Το έργο αφορά στην ανάπλαση τμήματος του δρόμου της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και σημαντικού τμήματος της οδού Ευαγόρου μέσα στον παραδοσιακό οικισμό.

Προβλέπει, επίσης, εξωραϊσμό των όψεων αριθμού παραδοσιακών κτηρίων κατά μήκος των δρόμων αυτών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι εργασίες θα περιλαμβάνουν αφαίρεση της υφιστάμενης ασφάλτου και των πεζοδρομίων, κατασκευή συστήματος απορροής όμβριων υδάτων, συντήρηση του συστήματος αποχετεύσεων, επίστρωση δρόμων και πεζοδρομίων, τοποθέτηση νέου αστικού εξοπλισμού, ενίσχυση του πρασίνου και τοπιοτέχνηση.

Σ’ ό,τι αφορά στις προσόψεις των παραδοσιακών κτηρίων αναμένεται να γίνουν αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις για επαναφορά τους στην αρχική μεσαορίτικη τους μορφή.

Στόχος του έργου είναι η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής, που αποτελεί μέρος του πυρήνα του ακριτικού δήμου, καθώς και η προβολή και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής, ιστορικής και περιβαλλοντικής αξίας της.

«Η κεντρική πλατεία εκκλησιών θα αναβαθμιστεί και σε πολύ μικρή απόσταση θα είναι το νέο έργο μπροστά από τις παραδοσιακές ταβέρνες. Μαζί αυτά τα δύο έργα θ’ αλλάξουν τον χαρακτήρα της Αθηένου και θα την αναβαθμίσουν σημαντικά», ανέφερε στον «Φ», ο δήμαρχος, Κυριάκός Καρεκλάς.

Σημειώνεται πως το έργο ανάπλασης της κεντρικής πλατείας εκκλησιών και των περιμετρικών δρόμων θα έχει κόστος €3.1 εκατ. (χωρίς ΦΠΑ).

Γύρω από τις εκκλησίες της Παναγίας της Χρυσελεούσας θα γίνει πλακόστρωτο και χώροι στάθμευσης. Θα γίνουν, ακόμη, υπογειοποίηση διαφόρων υπηρεσιών, εργασίες για το υδρευτικό δίκτυο και τη διοχέτευση όμβριων υδάτων, ενώ θα τοποθετηθούν νέος φωτισμός και σύγχρονος αστικός εξοπλισμός.