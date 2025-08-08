H Ουάσιγκτον και η Μόσχα στοχεύουν να συνάψουν μία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία θα «κλείδωνε» τη ρωσική κατοχή σε εδάφη που έχει καταλάβει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής εισβολής της, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg News.

Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι εργάζονται προς μια συμφωνία για εδάφη ενόψει μιας σχεδιαζόμενης συνόδου κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, που επικαλείται πρόσωπα με γνώση του θέματος. Το Reuters δεν μπορεί προς το παρόν να επαληθεύσει τις λεπτομέρειες του εν λόγω ρεπορτάζ.

Σημειώνεται πως η Μόσχα θέτει ως προαπαιτούμενο για την εκεχειρία στην Ουκρανία την αναγνώριση των προσαρτημένων εδαφών – Χερσώνα, Ντονέτσκ, Λουχάνσκ και Ζαπορίζια. Το Κίεβο, από την πλευρά του, απορρίπτει κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο.

Τραμπ και Μελόνι μίλησαν για το ενδεχόμενο να γίνει στη Ρώμη η συνάντηση με τον Πούτιν

Τηλεφωνική επικοινωνία με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι είχε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία φέρονται να συζήτησαν το ενδεχόμενο να οργανωθεί στη Ρώμη η συνάντηση του επικεφαλής του αμερικανικού κράτους με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, ο οποίος αναφέρεται σε αμερικανικές πηγές, η Ουάσιγκτον και η Ρώμη θα ήταν έτοιμες να συνεργαστούν για να μπορέσει να διεξαχθεί η συνάντηση κορυφής στην Αιώνια Πόλη και η Ιταλίδα πρωθυπουργός δέχθηκε με ενθουσιασμό τη σχετική πρόταση.

Η ρωσική κυβέρνηση, όμως, μέσω του πρακτορείου ειδήσεων Tass, απάντησε ότι «θα πρέπει να επιλεγεί μια πόλη εκτός Ευρώπης». Σύμφωνα με Ιταλούς σχολιαστές, η αρνητική στάση της Ρωσίας οφείλεται στο ότι θεωρεί τη θέση της ιταλικής κυβέρνησης στο ουκρανικό «σαφώς μεροληπτική».

