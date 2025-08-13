Κλιμακώνεται η ένταση στην Ουάσιγκτον, μετά τις νέες δηλώσεις του Λευκού Οίκου που προειδοποιούν για επιβολή προστίμων και φυλάκιση σε άστεγους οι οποίοι αρνούνται να μεταφερθούν σε καταφύγια. Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες μετά την αμφιλεγόμενη επιχείρηση απομάκρυνσης σκηνών, με τη συμμετοχή της αστυνομίας και δυνάμεων της Εθνοφρουράς.

Η εκπρόσωπος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι οι άστεγοι θα έχουν την επιλογή είτε να εγκαταλείψουν τους υπαίθριους καταυλισμούς και να μεταφερθούν σε δομές φιλοξενίας – όπου θα τους προσφερθούν υπηρεσίες απεξάρτησης ή ψυχικής υγείας – είτε να αντιμετωπίσουν κυρώσεις που περιλαμβάνουν πρόστιμα και πιθανή φυλάκιση.

Προχθές, ο Αμερικανός πρόεδρος κήρυξε την πρωτεύουσα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, επικαλούμενος – κατά την εκδοχή του – «ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας». Διέταξε την ανάπτυξη περίπου 800 μελών της Εθνοφρουράς και έθεσε την αστυνομία της πόλης υπό τον έλεγχο της υπουργού Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι. Ωστόσο, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δεν καταγράφουν αύξηση στα περιστατικά εγκληματικότητας· αντιθέτως, δείχνουν ότι οι δείκτες βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών δεκαετιών.

Η δήμαρχος της Ουάσιγκτον, Μέριελ Μπάουζερ, αμφισβήτησε ανοικτά την αιτιολόγηση του Λευκού Οίκου, υπογραμμίζοντας ότι «οι αριθμοί απλούστατα δεν δικαιολογούν τη λήψη αυτού του μέτρου». Παρά τις ενστάσεις της, δήλωσε πως οι δημοτικές υπηρεσίες και η αστυνομία της πόλης θα συνεργαστούν με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η κ. Μπόντι έκανε λόγο για «παραγωγική» συνάντηση με τη δήμαρχο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η στάση αυτή της κυβέρνησης έρχεται μετά από προηγούμενες δηλώσεις του προέδρου Τραμπ την Κυριακή, όταν, μέσω του κοινωνικού δικτύου Truth Social, υποστήριξε ότι «οι άστεγοι πρέπει να απομακρυνθούν αμέσως» και δεσμεύτηκε ότι «θα τους βρεθούν μέρη να μείνουν, αλλά μακριά από την πρωτεύουσα». Σε όσους, κατά τον ίδιο, είναι «εγκληματίες», προειδοποίησε ότι «θα οδηγηθούν στη φυλακή όπου ανήκουν».