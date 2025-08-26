Για πρώτη φορά παγκοσμίως, επιστήμονες στην Κίνα ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν να μεταμοσχεύσουν πνεύμονα χοίρου σε άνθρωπο. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε σε ασθενή που είχε κηρυχθεί εγκεφαλικά νεκρός, με τον τροποποιημένο πνεύμονα να παραμένει λειτουργικός για εννέα ημέρες.

Η ομάδα από το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Γκουανγκζού χρησιμοποίησε πνεύμονα γενετικά τροποποιημένου χοίρου, ώστε να είναι πιο συμβατός με τον άνθρωπο. Ο ασθενής, 39 ετών, διατήρησε τον δικό του δεξιό πνεύμονα, ενώ ο αριστερός αντικαταστάθηκε. Το ανοσοποιητικό σύστημα δεν τον απέρριψε άμεσα, ωστόσο εμφανίστηκαν ενδείξεις βλάβης και απόρριψης μεταξύ της πρώτης και έκτης ημέρας. Το πείραμα ολοκληρώθηκε την ένατη ημέρα.

Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο Nature Medicine, με τους ερευνητές να τα χαρακτηρίζουν ορόσημο για τη ξενομεταμόσχευση, δηλαδή τις μεταμοσχεύσεις μεταξύ διαφορετικών ειδών. Οι χοίροι θεωρούνται οι πιο κατάλληλοι δότες, λόγω μεγέθους και ομοιότητας των οργάνων τους με τα ανθρώπινα.

Μέχρι σήμερα, έχουν επιχειρηθεί πειραματικά μεταμοσχεύσεις καρδιάς, νεφρών και ήπατος χοίρου σε ανθρώπους. Οι πνεύμονες, όμως, θεωρούνται ιδιαίτερα δύσκολη περίπτωση λόγω της συνεχούς έκθεσής τους στον αέρα και της υψηλής ροής αίματος που δέχονται.

Η δρ Beatriz Domínguez-Gil, διευθύντρια του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων της Ισπανίας, σχολίασε ότι η μελέτη αποτελεί «απόδειξη της έννοιας» και δείχνει πως με περαιτέρω βελτιώσεις η ξενομεταμόσχευση θα μπορούσε στο μέλλον να σώσει ζωές. Ωστόσο, όπως τόνισε και ο καθηγητής Iván Fernández Vega από το Πανεπιστήμιο του Οβιέδο, τα ευρήματα δεν μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα σε ζωντανούς ασθενείς, αφού η διαδικασία έγινε σε εγκεφαλικά νεκρό άτομο.

Πέρυσι, καταγράφηκαν περισσότερες από 173.000 μεταμοσχεύσεις οργάνων παγκοσμίως, αλλά η ζήτηση εξακολουθεί να ξεπερνά κατά πολύ την προσφορά, κάτι που οδηγεί τους επιστήμονες στην αναζήτηση νέων λύσεων όπως η ξενομεταμόσχευση.

