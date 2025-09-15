Ο Τζόρτζιο Αρμάνι φρόντισε να ρυθμίσει με ακρίβεια την τύχη της περιουσίας του μέσω δύο χειρόγραφων διαθηκών, οι οποίες ήρθαν στο φως τις τελευταίες ημέρες.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ανάμεσα στους δικαιούχους βρίσκεται ο 42χρονος μάνατζερ Μικέλε Μορσέλλι, στον οποίο ο διάσημος σχεδιαστής μόδας κληροδότησε περιουσία που υπολογίζεται περίπου στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Το συγκεκριμένο μερίδιο περιλαμβάνει μετοχές, κρατικά ομόλογα, καθώς και προσωπικά αντικείμενα σημαντικής αξίας.

Ο Μορσέλλι είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Immobiliare srl, θυγατρικής του ομίλου Armani που διαχειρίζεται τα ακίνητα του σχεδιαστή. Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται πολυτελείς κατοικίες σε Σεν Τροπέ, Pantelleria, Αντίγκουα, Broni και Νέα Υόρκη, με συνολική αξία που αγγίζει τα 289 εκατομμύρια ευρώ.

Αν και δεν ανήκε στον στενό «λαμπερό» κύκλο που συνόδευε τον Αρμάνι στις πασαρέλες, είχε κομβικό ρόλο στα θέματα διαχείρισης ακινήτων και φαίνεται ότι με τον διάσημο δημιουργό τον συνέδεε ισχυρός δεσμός εμπιστοσύνης.

Συγκεκριμένα, ο Μορσέλλι κληρονόμησε ιταλικά κρατικά ομόλογα (BTP) αξίας περίπου 32 εκατ. ευρώ, 100.000 μετοχές της EssilorLuxottica άνω των 26 εκατ. ευρώ, καθώς και μια συλλογή από σπάνια vintage αυτοκίνητα. Επιπλέον, θα έχει πρόσβαση σε εμβληματικά περιουσιακά στοιχεία του σχεδιαστή, όπως το διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη, η βίλα στο Σεν Τροπέ και το πολυτελές γιοτ του.

Ποιος είναι ο Μικέλε Μορσέλλι

Ο Μικέλε Μορσέλλι είναι διευθυντής και επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον τομέα των ακινήτων. Όταν δεν εργάζεται, απολαμβάνει αθλήματα όπως το paddle tennis, το ψάρεμα και η ποδηλασία. Αγαπά επίσης την ιππασία και το μπάσκετ.

Από τον περασμένο Αύγουστο, είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Blu Basket Bergamo, μιας ομάδας που αγωνίζεται στη Serie A2. Έχει μια κόρη, την Bianca, την οποία ο Αρμάνι προφανώς αγαπούσε πολύ, καθώς είχε ανοίξει στο όνομά της ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα εισπράξει όταν θα είναι μεταξύ 25 και 30 ετών.

