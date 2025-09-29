Ξεκίνησε γύρω στις 6.30 η πολυαναμενόμενη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει να ανακοινώσει σήμερα συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Γάζα και παρουσιάζεται αισιόδοξος για επιτυχή έκβαση της προσπάθειας. Επιφυλάξεις διατηρεί από την πλευρά του ο Νετανιάχου και θέτει πέντε προϋποθέσεις για εκεχειρία. Οι δυο άντρες αναμένεται να προβούν σε συνέντευξη Τύπου γύρω στις 8.30 μμ ώρα Κύπρου.

7.35: Πληροφορίες Channel 12: Ο Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη στον Εμίρη του Κατάρ παρόντος του Τραμπ

Πηγές από το «Κανάλι 12» του Ισραήλ ανέφεραν πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε, παρουσία του Τραμπ, τηλεφωνική συνομιλία με τον Εμίρη του Κατάρ από τον οποίο φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για τα πρόσφατα χτυπήματα στη Ντόχα.

7.20: Τα Εμιράτα πιέζουν τον Νετανιάχου να δεχτεί την πρόταση του Τραμπ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πιέζουν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποδεχτεί την πρόταση ειρήνης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα κατά τη σημερινή συνάντησή τους και να εγκαταλείψει κάθε σχέδιο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο Reuters εκπρόσωπος με γνώση του θέματος.



Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η πιο σημαντική αραβική χώρα που ομαλοποίησε τις σχέσεις της με το Ισραήλ στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ, προειδοποίησαν τον Νετανιάχου ότι η προσάρτηση θα κλείσει την πόρτα σε περαιτέρω ομαλοποίηση των σχέσεων του Ισραήλ με αραβικά και μουσουλμανικά κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας.

7.05: Διαδηλωτές στην αμερικανική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ

Περίπου 100 διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί έξω από την αμερικανική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ και απαιτούν συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων, ενώ ο Νετανιάχου και ο Τραμπ συναντώνται στο Λευκό Οίκο. Οι διαδηλωτές κρατούν πανό που καλούν τον Τραμπ να χρησιμοποιήσει την επιρροή του για να επιτύχει μια συμφωνία που θα φέρει την επιστροφή όλων των αιχμαλώτων.

6.57: Χωρίς κάμερες στο Οβάλ Γραφείο

Καμία κάμερα δεν βρίσκεται στο Οβάλ Γραφείο. Μετά από σχεδόν 40 λεπτά από την άφιξη του Νετανιάχου, δεν έχει υπάρξει καμία εικόνα με τον «παραδοσιακό» τρόπο που γίνονται οι διμερείς συναντήσεις στον Λευκό Οίκο. Τραμπ και Νετανιάχου φαίνεται πως θα δώσουν από κοινού συνέντευξη Τύπου όπως έχει συμβεί στις δύο προηγούμενες επισκέψεις του πρωθυπουργού του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον.

6.41: Τραμπ: Είμαι πολύ αισιόδοξος για συμφωνία

Δημοσιογράφος ρώτησε από μακριά τον Τραμπ, κατά την άφιξη Νετανιάχου, αν είναι αισιόδοξος πως θα υπάρξει άμεσα συμφωνία για την Γάζα. «Ναι είμαι πολύ αισιόδοξος», απάντησε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζεται αποφασισμένος να ανακοινώσει συμφωνία για τον πόλεμο στη Γάζα και αναμένεται να θέσει το δίλημμα προς τον Νετανιάχου «συμφωνία ή ρήγμα στις σχέσεις μας». Ο Λευκός Οίκος εκφράζει αισιοδοξία πως οι δύο ηγέτες θα καταλήξουν σε συμφωνία.

6.38: Επικοινωνία Τραμπ με τον Εμίρη του Κατάρ

Ο Λευκός Οίκος διέρρευσε, επίσης, πως ο Τραμπ πριν τη συνάντηση με Νετανιάχου αναμενόταν να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ. Η συζήτηση σύμφωνα με τις ίδιες πηγές έρχεται ως απάντηση στις διαρροές από το Κατάρ σήμερα πως ο Τραμπ μοιάζει να αλλάζει αφήγημα συγκριτικά με όσα τους είπε στη συνάντηση στη Νέα Υόρκη.

6.35: Έφτασε στις 6:20 στον Λευκό Οίκο ο Νετανιάχου

Γύρω στις 6:20 έφτασε στον Λευκό Οίκο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπου τον υποδέχτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο πρόεδροι στήθηκαν για τις καθιερωμένες φωτογραφίες, είχαν μια σύντομη συνομιλία και πέρασαν στα ενδότερα.

6.12: Πέντε προϋποθέσεις θέτει το Ισραήλ

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι υπάρχουν πέντε βασικές προϋποθέσεις για τον τερματισμό του πολέμου από την πλευρά του Ισραήλ: Ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς, η επιστροφή όλων των ομήρων, η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, η διατήρηση του ελέγχου ασφαλείας από το Ισραήλ και η δημιουργία νέας διοίκησης που να μην προέρχεται ούτε από τη Χαμάς ούτε από την Παλαιστινιακή Αρχή (η οποία κυβερνά τμήματα της Δυτικής Όχθης). Οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις έρχονται σε αντίθεση με τις απαιτήσεις της Χαμάς, οι οποίες περιλαμβάνουν πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ και καμία υποχρέωση αφοπλισμού.

6.05: Τι προβλέπει το σχέδιο των 21 σημείων του Τραμπ για τη Γάζα

Αναφορές στην Washington Post και την Times of Israel υποδηλώνουν ότι, σύμφωνα με την πρόταση, η Χαμάς θα απελευθερώσει και τους 48 ζωντανούς και νεκρούς ομήρους εντός 48 ωρών, ενώ οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις θα σταματήσουν και τα στρατεύματά της θα αποσυρθούν σταδιακά. Το Ισραήλ θα συμφωνήσει να απελευθερώσει Παλαιστίνιους κρατούμενους και να επιτρέψει την είσοδο σημαντικά περισσότερης βοήθειας στη Γάζα.



Από την πλευρά της, η Χαμάς θα αποστρατευθεί και δεν θα έχει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση των παλαιστινιακών εδαφών, θα συσταθεί μια μεταβατική διοίκηση και θα καταρτιστεί ένα σχέδιο για την αποριζοσπαστικοποίηση των σχολείων και των τζαμιών.



Ισραηλινοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τις λεπτομέρειες. Ένας ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, χαρακτήρισε ορισμένα από τα σημεία που αναφέρθηκαν ως ψεύτικα.

6.00: Τρίτη επίσκεψη του Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον σε 9 μήνες

Η σημερινή είναι η τρίτη επίσκεψη που πραγματοποιεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο τους εννέα τελευταίους μήνες και, κατά τα φαινόμενα, η πιο κρίσιμη, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει αποφασισμένος να τον πείσει να υπογράψει για το τέλος των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας.