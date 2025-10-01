Συναγερμός έχει σημάνει στο Μόναχο, όπου από τα ξημερώματα της Τετάρτης βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ειδικών δυνάμεων, μετά από εκρήξεις και πυροβολισμούς στον βόρειο τομέα της πόλης. Οι αρχές διερευνούν ενδεχόμενη σύνδεση με το Oktoberfest, που παρέμεινε κλειστό το πρωί για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Bild, λίγο πριν τις 05:00 τοπική ώρα η πυροσβεστική δέχθηκε κλήση για πυρκαγιά σε κατοικία, η οποία φέρεται να είχε παγιδευτεί με εκρηκτικά. Στη συνέχεια καταγράφηκαν δυνατοί κρότοι και πυροβολισμοί.

Λίγο αργότερα, εντοπίστηκε νεκρός άνδρας με τραύματα από πυροβόλο όπλο κοντά στη λίμνη Lerchenauer. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται πιθανότατα για τον δράστη, ο οποίος φέρεται να παγίδευσε το σπίτι των γονιών του με εκρηκτικά, να έβαλε φωτιά και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε. Ο άνδρας βρέθηκε με σακίδιο στην πλάτη, προκαλώντας ανησυχία ότι μπορεί να περιείχε εκρηκτικά. Στο σημείο επιχειρούν πυροτεχνουργοί.

Střelba v Michově

!!! Připravujeme podrobnosti přímo z místa !!! pic.twitter.com/c1EzNmeIwb October 1, 2025

Η αστυνομία αναζητά και ένα ακόμη άτομο που θεωρείται αγνοούμενο, χωρίς ωστόσο να εκτιμάται ότι συνιστά άμεσο κίνδυνο. Η λίμνη Lerchenauer βρίσκεται σε απόσταση πέντε λεπτών με αυτοκίνητο από την καμένη κατοικία.

4. Lageupdate



Aktuell ermitteln wir in alle Richtungen. Mögliche Zusammenhänge mit anderen Orten in München werden geprüft, darunter auch die Theresienwiese.



Aus diesem Grund verzögert sich die Öffnung des Festgeländes. https://t.co/lZpvrHUCDx October 1, 2025

Μεγάλη περιοχή στην οδό Lerchenauer Straße έχει αποκλειστεί, ενώ οι αρχές ζητούν από πολίτες και οδηγούς να την αποφύγουν. Τοπικό σχολικό συγκρότημα στη Toni-Pfülf-Straße θα παραμείνει κλειστό έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες.

❗️Multiple explosions reported in Munich, Germany — Bild



Large police & fire department presence in the area, gunshots also reportedly heard



A man allegedly rigged his parents’ house with explosives, set it on fire & took his own life

RT pic.twitter.com/o1PjeSePRr October 1, 2025

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία τόνισε ότι «εξετάζονται όλες οι πιθανές κατευθύνσεις», συμπεριλαμβανομένων πιθανών συνδέσεων με τον χώρο του Oktoberfest, το οποίο φιλοξενείται κάθε χρόνο στο Theresienwiese και προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες.

