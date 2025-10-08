Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, δήλωσε ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει τη δυνατότητα να ορίσει νέο πρωθυπουργό εντός 48 ωρών, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης και πρόωρων εκλογών.

Μιλώντας στη γαλλική τηλεόραση, ο Λεκορνί σημείωσε πως η Εθνοσυνέλευση παραμένει κατακερματισμένη, αλλά «υπάρχει ακόμη δυνατότητα συμβιβασμού».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι διάφορες πολιτικές δυνάμεις, κυρίως από την αριστερά, εμφανίζονται έτοιμες να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πλαίσιο προϋπολογισμού, κάτι που -όπως είπε- απομακρύνει το σενάριο νέας διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης. «Είπα στον πρόεδρο ότι έχει τη δυνατότητα να ορίσει έναν πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες 48 ώρες» δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Είναι στον πρόεδρο να πραγματοποιήσει τις τελευταίες διαβουλεύσεις, ανάλογα με τις πολιτικές ισορροπίες. Υπάρχουν 210 βουλευτές που επιθυμούν μια πλατφόρμα σταθερότητας και συμφωνούν σε γενικές γραμμές για τον προϋπολογισμό. Από εδώ και πέρα, η απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον αρχηγό του κράτους» συμπλήρωσε.

Πρόσθεσε ότι όλα τα κόμματα πρέπει να καταβάλουν προσπάθεια για να υπάρξει πολιτική σύγκλιση. «Όλοι θα πρέπει να κάνουν ένα βήμα. Είμαστε ικανοί να προχωρήσουμε μαζί έως το τέλος Δεκεμβρίου; Εγώ είμαι αισιόδοξος» είπε, διαβεβαιώνοντας ότι θα παραμείνει προσωρινά στη θέση του για τη διεκπεραίωση των τρεχουσών υποθέσεων.

Απο protothema.gr