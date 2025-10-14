Συναγερμός σήμανε στα ανοικτά της Πορτογαλίας, όταν όρκες επιτέθηκαν σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, προκαλώντας τη βύθισή του. Στο σκάφος επέβαινε πενταμελής οικογένεια, με τρία παιδιά ηλικίας 8, 10 και 12 ετών, η οποία διασώθηκε χάρη στην άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Παρασκευής, περίπου 55 μίλια νοτιοανατολικά του Πενίτσε. Οι όρκες χτύπησαν το σκάφος προκαλώντας ρήγμα, με αποτέλεσμα οι γονείς να στείλουν σήμα SOS και να επιβιβαστούν σε σωσίβια λέμβο με τα παιδιά τους, λίγο πριν το σκάφος βυθιστεί. Αλιευτικό σκάφος έσπευσε και τους περισυνέλεξε, ενώ στρατιωτικό ελικόπτερο ανέλαβε τη μεταφορά τους σε νοσοκομείο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης φρεγάτα του Ναυτικού και σωσίβια λέμβος της Λιμενικής Αρχής Πενίτσε. Η οικογένεια είχε ξεκινήσει το ταξίδι της από τη Λοριάν της Βρετάνης στις 29 Σεπτεμβρίου, με ενδιάμεσες στάσεις στη Λα Κορούνια και την Πόρτο. Μετά τη διάσωσή τους λαμβάνουν στήριξη από τις γαλλικές προξενικές αρχές.

Αυξάνονται τα περιστατικά με όρκες στα πορτογαλικά νερά

Το φαινόμενο των επιθέσεων από όρκες στα ανοιχτά της Πορτογαλίας παρουσιάζει αυξητική τάση. Τον περασμένο μήνα, όρκες βύθισαν ένα γιοτ με πέντε άτομα κοντά στην παραλία Fonte da Telha, νότια της Λισαβόνας, ενώ την ίδια ημέρα επιτέθηκαν και σε άλλο σκάφος, το Nova Vida.

Από το 2020 έως το 2023 έχουν καταγραφεί περίπου 500 επιθέσεις, με το 20% των σκαφών να υφίστανται ζημιές ή να χάνονται, αν και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ανθρώπων.

Μέχρι το Σάββατο, οι πορτογαλικές αρχές έχουν εκδώσει 61 προειδοποιήσεις για αλληλεπιδράσεις με όρκες το 2025, έναντι 45 το 2024.

