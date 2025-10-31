Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη, όπως αποκαλύπτει η Financial Times. Η εξέλιξη προέκυψε από την πλευρά των ΗΠΑ, μετά την επιμονή της Ρωσίας στις απαιτήσεις της για να δεχθεί μία συμφωνία με την Ουκρανία.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η απόφαση ελήφθη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο υπουργών Εξωτερικών, στην οποία μάλιστα επικράτησε ένταση.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Τραμπ και ο Πούτιν συμφώνησαν τον περασμένο μήνα να συναντηθούν στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας για να συζητήσουν ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ωστόσο, το σχέδιο γρήγορα κατέρρευσε αφού το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έστειλε διπλωματική διακοίνωση με την οποία επανέλαβε τους όρους για τις «βαθύτερες αιτίες» της σύγκρουσης. Πρόκειται για απαιτήσεις που περιλαμβάνουν εδαφικές παραχωρήσεις, τη μείωση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας και εγγυήσεις ότι η χώρα δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ, αναφέρουν οι FT.

cnn.gr