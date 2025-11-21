Σε κάθειρξη 20 ετών καταδικάστηκε νεαρή γυναίκα για τον ρόλο της στη δολοφονία τριών τουριστών – δύο Αυστραλών και ενός Αμερικανού – σε λουτρόπολη του Μεξικού το 2024, όπως ανακοίνωσαν χθες, Πέμπτη, οι δικαστικές αρχές.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η κατηγορούμενη φέρεται να ενημέρωσε τρεις συνεργούς της για τους τουρίστες πριν από το έγκλημα, σχολιάζοντας ότι «είχαν καλά τηλέφωνα και καλά λάστιχα» στο φορτηγάκι τους, φράση που αποδόθηκε ως κίνητρο για την επίθεση.

Οι Τζέικ και Κόλουμ Ρόμπινσον, αδέλφια από την Αυστραλία, και ο φίλος τους Τζακ Κάρτερ, από τις ΗΠΑ, θεάθηκαν για τελευταία φορά ζωντανοί την 27η Απριλίου 2024 στην Μποκάνα δε Σάντο Τομάς, λουτρόπολη που υπάγεται στον δήμο Ενσενάδα, στην πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια (βορειοδυτικά).

Μερικές ημέρες αργότερα βρέθηκαν τα πτώματά τους, όχι μακριά από εκεί, με μια σφαίρα στο κεφάλι το καθένα.

Οι δράστες «αιφνιδίασαν» τους τουρίστες «και τους πυροβόλησαν (…) στερώντας τους τη ζωή», ανέφερε η εισαγγελία.

Η καταδικασθείσα, η Άρι Γκισέλ Σίλβα, 23 ετών, παραδέχθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης ότι υποκίνησε και συμμετείχε στην κλοπή προσωπικών αντικειμένων των τριών ερασιτεχνών σέρφερ, το κίνητρο των δολοφονιών.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, έκανε την πρώτη επαφή με τα θύματα και αντιλήφθηκε πως είχαν μαζί τους αντικείμενα αξίας, ωθώντας κατόπιν το αγόρι της και άλλους δυο νεαρούς να διαπράξουν την κλοπή.

Οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί και τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για δολοφονίες από πρόθεση κατά συρροή. Οι δίκες τους θα γίνουν χωριστά.

Το έγκλημα είχε προκαλέσει αγανάκτηση και θλίψη στις πατρίδες των θυμάτων, όπου οι οικογένειες είχαν πρωταγωνιστήσει στην προσπάθεια για τον εντοπισμό τους μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και με δηλώσεις τους σε ΜΜΕ.

Τον Νοέμβριο του 2015, άλλοι δυο αυστραλοί σέρφερ, ο Ντιν Λούκας και ο Άνταμ Κόλμαν, είχαν δολοφονηθεί και τα πτώματά τους είχαν απανθρακωθεί ενώ παραθέριζαν στην πολιτεία Σιναλόα (βορειοδυτικά).