Λεπτομέρειες για τη συνομιλία που είχαν τις προηγούμενες ημέρες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, δημοσίευσε η εφημερίδα Miami Herald.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα το μήνυμα Τραμπ στον Μαδούρο ήταν: Μπορείς να σώσεις τον εαυτό σου και τους πιο κοντινούς σου, αλλά πρέπει να φύγεις από τη χώρα τώρα.

Ωστόσο το τηλεφώνημα ήταν χωρίς αποτέλεσμα καθώς κατέστη σαφές ότι οι θέσεις των δύο πλευρών είχαν πολύ μεγάλη απόσταση.

Η Ουάσιγκτον εμφανίστηκε να απαίτησε από τον Μαδούρο και τους συνεργάτες του να εγκαταλείψουν αμέσως τη Βενεζουέλα, ώστε να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση της δημοκρατικής διακυβέρνησης, ενώ από το Καράκας πρότειναν να παραδώσουν τον πολιτικό έλεγχο στην αντιπολίτευση, διατηρώντας όμως τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα, το μήνυμα των ΗΠΑ προς τον Μαδούρο ήταν σαφές: θα του εγγυηθούν ασφαλή διέλευση για τον ίδιο, τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες και τον γιο του μόνο αν συμφωνήσει να παραιτηθεί αμέσως.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ έχουν προσφέρει αμοιβή 50 εκατομμυρίων δολαρίων για τον Μαδούρο —τη μεγαλύτερη αμοιβή που έχει προσφερθεί ποτέ για έναν εν ενεργεία αρχηγό κράτους— και 25 εκατομμύρια δολάρια για τον ισχυρό άνδρα του κυβερνώντος κόμματος, Ντιόσνταδο Καμπέλο.

Άλλη πηγή είπε ότι τηλεφώνημα που θεωρήθηκε ως μια τελευταία προσπάθεια αποφυγής άμεσης σύγκρουσης, δεν είχε αποτέλεσμα για τρεις λόγους:

Πρώτον, ο Μαδούρο ζήτησε παγκόσμια αμνηστία για όλα τα εγκλήματα που είχαν διαπράξει αυτός και η ομάδα του, και αυτό απορρίφθηκε»,

Δεύτερον, ζήτησαν να διατηρήσουν τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων όπως συνέβη στη Νικαράγουα το 1991 με τη Βιολέτα Σαμόρο. Σε αντάλλαγμα, θα επέτρεπαν ελεύθερες εκλογές

Η Ουάσιγκτον επέμενε να παραιτηθεί αμέσως ο Μαδούρο, αλλά το Καράκας αρνήθηκε.

protothema.gr