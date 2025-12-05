Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο φέρεται να αλλάζει συνεχώς την τοποθεσία διαμονής του καθώς επικρατεί έντονη ανησυχία στο Καράκας υπό τις έντονες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για άμεση στρατιωτική δράση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο 63χρονος Μαδούρο κοιμάται σε διαφορετικό κρεβάτι κάθε βράδυ, ενώ αλλάζει συχνά κινητά τηλέφωνα για να αποφύγει τον εντοπισμό του από την Ουάσινγκτον, που κλιμακώνει τις απειλές της.

Ενισχυμένη ασφάλεια και ξένοι πράκτορες στο πλευρό του Μαδούρο

Πηγές που πρόσκεινται στο περιβάλλον του Μαδούρο ανέφεραν στην αμερικανική εφημερίδα ότι από τον Σεπτέμβριο έχει επεκτείνει τη φρουρά του με Κουβανούς σωματοφύλακες και επιπλέον ξένους αξιωματούχους αντικατασκοπείας.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στη συγκέντρωση μεγάλων δυνάμεων του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, η οποία τις τελευταίες εβδομάδες εντάσσεται στην επιχείρηση «Southern Spear».

Αυξανόμενη ένταση και φόβοι για επέμβαση

Παρά τις φήμες ότι ο Μαδούρο είχε διαφύγει από τη χώρα, ο ίδιος επανεμφανίστηκε πρόσφατα επιβεβαιώνοντας ότι είχε «εγκάρδιες» συνομιλίες με τον Τραμπ, οι οποίες, όμως, δεν φαίνεται να εκτόνωσαν την ένταση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του ενδέχεται «πολύ σύντομα» να εξαπολύσει επιθέσεις κατά διακινητών ναρκωτικών σε όλη τη Λατινική Αμερική, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο χερσαίων επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα.

«Οποιοσδήποτε εμπλέκεται στη διακίνηση και διοχετεύει ναρκωτικά στη χώρα μας είναι στόχος επίθεσης», δήλωσε ο Τραμπ κατηγορώντας ευθέως το καθεστώς Μαδούρο για διευκόλυνση της διακίνησης, ισχυρισμό που απορρίπτει κατηγορηματικά το Καράκας.

Πολεμική προετοιμασία και σχέδια ανταρτοπολέμου στη Βενεζουέλα

Με περισσότερους από 15.000 Αμερικανούς στρατιώτες και δεκάδες πολεμικά πλοία να έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, το καθεστώς Μαδούρο φαίνεται πλέον να σχεδιάζει στρατηγική ανταρτοπόλεμου σε περίπτωση εισβολής.

Σύμφωνα με πηγές και έγγραφα που επικαλείται το δημοσίευμα, ο στρατός ενδέχεται να καταφύγει στη συγκρότηση μικρών μονάδων δολιοφθοράς και σε τακτικές χαμηλής έντασης με στόχο την πρόκληση χάους και την επιβράδυνση κάθε πιθανής αμερικανικής επιχείρησης.

