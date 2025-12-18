Σοκαριστικό βίντεο καταγράφει το ατύχημα που σημειώθηκε σε γύρισμα στο Λονδίνο, όταν μια Rolls-Royce παρέσυρε 27χρονο κάμεραμαν, ο οποίος γλίτωσε στο παρά πέντε τον θάνατο, όπως ο ίδιος περιγράφει.

Όπως φαίνεται στα πλάνα από το περιστατικό του περσινού Νοεμβρίου, ο Ματ Πέρεν που ήταν πίσω από την κάμερα παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο και άρχισε να ουρλιάζει από τους πόνους.

Ο ίδιος, σύμφωνα με την Daily Mail, εκτιμά ότι αυτό που τον γλίτωσε ήταν ένα κομμάτι του εξοπλισμού της κάμερας που στήριζε το όχημα στο πλατό. Παρόλα αυτά η κλείδα του «έσπασε σε πολλά σημεία», προκαλώντας του «αφόρητο» πόνο.

Οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο 47χρονος Κάιρι Ντζαμπούρ ο οποίος σε δικαστήριο στο Στράτφορντ τον περασμένο Οκτώβριο δήλωσε ένοχος για οδήγηση χωρίς ασφάλιση και χωρίς άδεια οδήγησης.

«Νόμιζα ότι ο ηθοποιός ήταν έμπειρος οδηγός και δεν θα είχα κάνει ποτέ το γύρισμα αν ήξερα ότι δεν είχε καν άδεια οδήγησης» δήλωσε ο Πέρεν στην The Standard υποστηρίζοντας, μάλιστα, ότι ο 47χρονος οδηγός πάτησε ξανά γκάζι αφού τον παρέσυρε καθώς ήταν σε κατάσταση πανικού.

«Εκείνη τη στιγμή νόμιζα ότι θα αποκεφαλιστώ, καθώς ο τροχός ήταν πολύ κοντά στο λαιμό μου. Νόμιζα ότι θα πεθάνω» πρόσθεσε ο 27χρονος εικονολήπτης.

protothema.gr